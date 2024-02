Eric Koch: Messze Soros György volt a legnagyobb adományozó

„Az adománygyűjtésből jövő pénz valószínűleg csak zsebpénz volt. Erősen gyanítom, hogy volt egy vagy két nagyon jelentős egyéni támogatójuk.” – már a kezdés is erős Eric Koch, az amerikai demokratáknál befolyásos kampánytanácsadó X-en (korábbi nevén Twitter) megjelent mondataiból. Koch szavaiból érezhető: az amerikai kampányguru rálátott Korányiék pénzgyűjtésére és a 2022-es magyarországi baloldali választási kampány pénzügyi hátterére.

A Koch-ot kérdező ismeretlen személy az X-en nemrég közzétett felvételen utal arra, hogy a „híres” támogatóról lehet szó, mire a tanácsadó előbb azt mondja:

„Igen, csak tudja, hogy szeretek diszkrét lenni. Azt hiszem, mindketten tudjuk, kiről beszélek, egy nagyon híres emberről.” Persze mikor rákérdeznek, hogy „Tulajdonképpen Sorosról beszélünk?”, Koch egyértelműen „igen” választ ad. Ezt követően a tanácsadó ismét megerősíti, hogy szerinte ő volt a legnagyobb adományozó.

(A felvételen 01:58-tól hangzik el.)

Számos jel utalt már korábban is arra a hírre, amelyet a magyar sajtóban először a Mandiner dolgozott fel és tett közzé múlt pénteken, és amely szerint a milliárdos spekuláns állta a baloldal kampányszámlájának döntő részét. Érdemes ezeket sorra venni.

Korábban a Magyar Nemzet mutatta be Alex Soros egy közösségi médiás bejegyzését, amelyben a Korányi-féle Action for Democracy New Yorkban, a Times Square-en fotózott hirdetését népszerűsítette nem sokkal a 2022-es magyarországi választás előtt.

A Twitterre maga Alexander Soros is kiírta az akció mottóját: „Segíts a magyaroknak választani!”.

A Magyar Nemzet egy másik érdekes egybeesésre is felhívta a figyelmet. A dollárbaloldal intézője, Korányi Dávid 2022. februárban, néhány nappal az általa alapított Action for Democracy első magyarországi átutalása előtt egy helyszínen, egy müncheni konferencián tartózkodott Alex Sorossal. A két szereplőről ugyan nem készült közös nyilvános fotó, de a lap szerint „nehezen elképzelhető, hogy Korányi háromnapos müncheni tartózkodása alatt elkerülték volna egymást”. A dátumok azért fontosak, mert néhány nappal a konferencia után, február 24-én érkezett az első utalás az Action for Democracy részéről Magyarországra, többek közt a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz.