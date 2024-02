„Felháborító és megdöbbentő” – reagált a médiaszövetség az influenszertüntetésen történtekre

Szörnyek odakint – tiltakozás a kollégáinkat ért újabb durva támadás ellen – ezzel a címmel juttatta el közleményét lapunkhoz a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ). Az MNMSZ megdöbbentőnek és felháborítónak tartja, hogy a péntek esti influenszertüntetésen ismét munkájukat végző újságírókat ért durva támadás. „Nyomatékosan felhívjuk a demonstráció szervezőinek és résztvevőinek figyelmét, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem párosulhat erőszakkal, és nem sértheti a sajtószabadságot” – írták a közleményben. Hozzátették:

Nem először fordul elő, hogy egy baloldali tüntetésen munkájukat végző újságírókat ér durva támadás. Ezúttal a PestiSracok.hu stábját lökdösték és rugdosták meg a tiltakozók.

„Szövetségünk mindig is határozottan kiállt a szabad véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága mellett. Tiltakoztunk, amikor politikusok fenyegettek meg elhallgattatással hivatásukat gyakorló újságírókat, és hallattuk a hangunkat, amikor baloldali tüntetéseken ért durva atrocitás kollégákat. Nem hallgattunk, amikor túlterheléses támadás érte a Telex és a 444 oldalait és kiálltunk az ATV-csoport megfenyegetett munkatársai mellett. Tiltakozásunknak adunk hangot most is, felszólítva egyben a baloldali médiumokat és újságíró-szervezetüket, a MÚOSZ-t, hogy álljanak ki a támadást elszenvedett kollégák mellett” – fogalmaztak.