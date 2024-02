Reagált a Sándor-palota Orbán Viktor bejelentésére

A miniszterelnök a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely

lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

A Magyar Nemzet értesülése szerint az alkotmánymódosítás arról is rendelkezik, hogy mit kell tennie a köztársasági elnöknek az olyan, folyamatban lévő kegyelmi kérelmekkel kapcsolatban, amelyekben egy kiskorú személy sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében nyújtanak be kérvényt. Az átmeneti rendelkezések ugyanis egyértelműsítik, hogy a már folyamatban lévő kegyelmi ügyekben is alkalmazni kell a kiskorúakat védő, kegyelmet kizáró szabályokat.