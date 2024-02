Nem állt meg a népességfogyás az Alföldön, de lassult az üteme

Az alföldi kistelepüléseken ugyan nem állt meg a népességfogyás, de lassult az üteme a Magyar falu program hatására – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Békés vármegyei Medgyesegyházán. Gyopáros Alpár emlékeztetett: a programot 2018-ban hirdette meg Orbán Viktor miniszterelnök, hogy megállítsák a népességfogyást. A program 2019-ben indult, 2900 településsel foglalkozik, ezek közül 2500 az elmúlt évtizedekben veszített lakosságából.

Négy év alatt 1300 településen sikerült a folyamatot megállítani; a többi helységben pedig lassítani a népességfogyás ütemét

– hangsúlyozta a kormánybiztos. – A program eredményes – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezermilliárd forintnál több támogatást osztottak már ki. Gyopáros Alpár a térség településvezetőivel tartott fórum előtt megtekintette a háromezer lakosú, dinnyetermesztéséről híres város Magyar falu programos fejlesztéseit. Az óvoda udvarán elmondta, fontosak az oktatási beruházások ahhoz, hogy a lakosok ne akarjanak elmenni a településről. Ahogyan fontosak az egyre inkább öregedő lakosság számára végzett szociális fejlesztések is; mindkettőt támogatja a Magyar falu program. Kiemelte, már szociális intézmények felújítására is lehet pályázni, Medgyesegyháza is szeretné az idősek bentlakásos otthonában korszerűsíteni a fűtésrendszert.

A kormánybiztos elmondta, szemben a sokszor évekig húzódó európai uniós pályázatokkal, a Magyar falu program kiírásait a benyújtási határidőtől számított maximum 60 napon belül elbírálják; a nyertes pályázat kihirdetését követő ötödik napon a teljes összeget át is utalják.

– Idén március végén várható a nyertes pályázatok kihirdetése; és bízom benne, hogy a június 9-i önkormányzati választásokig még újabb pályázatokat ki tudnak írni – közölte Gyopáros Alpár.

– Medgyesegyháza 2022 óta csaknem 90 millió forint támogatást nyert el a Magyar falu programban – közölte Kraller József (Fidesz) polgármester. Kifejtette: megújult két utca útburkolata; a tanyagondnoki szolgálat kisbuszát újra cserélték, amely speciális kialakítású, és az óvodába is vásároltak új játékokat.

A sajtónyilvános bejáráson jelen volt Erdős Norbert (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője is, aki közösségi oldalán tette közzé, hogy az utak felújítása 45 millió forintból történt meg; a falugondnoki busz beszerzésére 14 milliót fordítottak; kommunális gépbeszerzés jogcímen 15 millió forint érkezett a településre, amelyből egy új MTZ traktort, valamint fűnyíró, hótoló és sószóró adaptert vásárolt a medgyesegyházi önkormányzat.

Borítókép: Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos nyilatkozik a Bács-Kiskun vármegyei Újtelek megújult boltjában 2024. február 15-én. A 364 lélekszámú községében ötmillió forint önerő mellett a Magyar falu program mintegy 21 millió forint pályázati forrásából újult meg a település boltja. (Fotó: MTI/Miniszterelnökség)