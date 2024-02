Pluszpontok járnak a felvételin a katonai szolgálatért

Ismét lehet felvételi pontokat szerezni a Magyar Honvédségnél – hívta fel a figyelmet a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság. A teljesítéssel akár 64 pluszpont is kapható a jövő évi felsőoktatási felvételi eljárásban, a jelentkezők még a harckocsizóknál is kipróbálhatják magukat, „és még pénzt is keresnek”.

A Magyar Honvédség azok számára is kiváló lehetőséget kínál, akik azért nem jelentkeztek idén a felsőoktatásba, mert számításaik szerint nem nyertek volna felvételt

– hangsúlyozták.

Közlésük szerint az önkéntes katonai szolgálat hat, illetve tizenkét hónapja alatt a résztvevők a mindennapi életben is hasznos ismereteket szerezhetnek, biztosított a megélhetésük, a pluszpontokkal nyugodtabban vághatnak neki a jövő évi felvételinek, és emellett „egyedülálló kalandot” élhetnek meg.

Az alapképzés hathónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény, míg a speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és a garantált bérminimum jár.

A hat hónap után további fél évig lehet még folytatni a programot, ezzel műveleti besorolású alakulatnál 64 többletpontot lehet szerezni.

A jelentkezőnek be kell töltenie a 18. életévét, büntetlen előéletű magyar állampolgárnak kell lennie, rendelkeznie kell magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, továbbá minimum 8 általános iskolai végzettséggel és háziorvosi, pszichológiai vizsgálaton is át kell esnie.

Jelentkezni március 5-én éjfélig lehet az erre létrehozott honlapon, valamint az ország bármelyik toborzó irodájában. A kiképzések március 11-én indulnak.