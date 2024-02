Bejelentés: itt az első szigorítás a gyermekvédelemben

„Máris itt az első szigorítás: pszichológiai alkalmassági vizsgálat jön a gyermekotthonok vezetőinél” – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

Ahogyan azt Orbán Viktor miniszterelnök már bejelentette, a kormány több szigorítást fog végrehajtani a gyermekvédelmi intézményekben, hogy soha többé ne essen bántódásuk a gyermekeknek sehol, így az intézmény falain belül sem.

A szerdai kormányülést követően máris itt az első szigorítás: a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyetteseik kinevezésének és foglalkoztatásának feltétele egy szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálat.

Ennek keretében teljes körű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak minden gyermekotthon vezetőjénél és helyettesénél. Az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható is a Magyar Közlönyben, és azonnal hatályba is lép, hogy a vizsgálatok minél hamarabb megkezdődhessenek.