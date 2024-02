Szijjártó Péter: Zavartalanul folynak a paksi bővítés munkálatai + videó

Szijjártó Péter jelezte, hogy a jelenlegi menetrendet tudják tartani, hogy az idei esztendő végéig az első beton öntésére sor fog kerülni, az ehhez szükséges teszteket már februárban meg fogják tudni kezdeni. A miniszter közölte, hogy az Országos Atomenergia-hivatal már kiadott minden szükséges engedélyt a most zajló és a küszöbönálló munkák tekintetében.

Folyamatosan dolgoznak a kollégáim azon, hogy az újabb és újabb engedélykérelmeket beadják

– fogalmazott. Továbbá arra is kitért, hogy ebben nagy segítség, hogy az Országgyűlés nemrég elfogadta a nukleáris biztonsági törvény módosítását, amelynek értelmében az engedélyezési folyamat sokkal egyszerűbb lett, így a beruházás a biztonsági követelmények maximális figyelembevétele mellett is gyorsabban tud haladni, mint eddig. Bejelentette, hogy várhatóan áprilisban meg fog kezdődni az úgynevezett hosszú gyártási idejű elemek közé tartozó reaktortartály előállítása, ehhez az alapanyagok beszerzése már zajlik, míg a szintén rendkívül lényeges olvadékcsapda áprilisra vagy májusra el is fog készülni.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a paksi bővítés nyomán hazánk jelenlegi nukleáris kapacitása a duplájára fog nőni, márpedig a szuverenitásnak rendkívül fontos összetevője az energiabiztonság.

Világosan megmutatkozott az elmúlt években, hogy az energiaellátás szempontjából azok az országok vannak igazából biztonságban, amelyek saját maguk elő tudják állítani a szükséges energiamennyiség lehető legnagyobb részét

– mutatott rá.