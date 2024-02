Tényleg képesek az ikrek a telepátiára?

Milyen társadalmi elvárásokkal, sztereotípiákkal kell szembenézniük az ikreknek? Hogyan segíthetik az orvostudományt és így a betegségmegelőzést? Milyen különleges kapcsolat, kapcsolódás van az ikertestvérek között? – többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az a tanulmánykötet, amely a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) gondozásában jelent meg.

A főként társadalomtudományi szempontokat vizsgáló kutatásban a tudomány minden területéről részt vettek szakemberek, hogy kicsit kibővítsék az ikerjelenségekről alkotott képünket.

A szerzők között így ikres szülők, ikrek is voltak, de volt olyan kutató, aki az ikreket övező misztikum miatti érdeklődése okán vágott bele hosszú évekkel ezelőtt a téma feltárásába.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke szerint annak ellenére, hogy az első ikerkutatás több mint egy évszázados múltra tekint vissza, mégis keveset tudunk a témáról, megannyi kérdés maradt megválaszolatlanul. – Ez a kutatás hiánypótló sok szempontból, mondhatnám, hogy az ebből készült kötet pedig a találkozások kötete, hiszen több egyetem fogott össze, a senior és junior kutatók egyaránt készítettek hozzá tanulmányokat, akik számos területről vizsgálták a területet, a társadalomkutatók mellett orvos és közgazdász is volt, aki elkötelezett a téma iránt hosszú évek óta – avatott be Fűrész Tünde.

A kutatásból készült kötetet méltatta Bagdy Emőke, aki nem csupán professzorként és klinikai szakpszichológusként, hanem mint ikres édesanya osztotta meg tapasztalatait. A szakember őszintén vallott fia elvesztése miatti gyászáról, és arról, hogy lánya, mint az ikergyász érintettjének milyen különleges, semmihez sem fogható kapcsolata volt ikertestvérével.

Egy alkalommal, amikor a lányom úton volt hazafelé autóval, elfogta egy rossz érzés, úgy érezte, üldözi, követi őt egy autó. Amikor hazaért, a férjétől kérte, hogy zárja be a kaput, mert követte őt valaki, és ez az érzés a mellkasában nem szűnik. A férje már gyakorlott volt ezekben a helyzetekben, és miután a kérésére bezárta a kaput, annyit mondott a lányomnak: Jól van, Noémi, nemsokára megtudjuk, mi történt az ikertestvéreddel. Egy órával később kaptuk a hírt, hogy a fiam meghalt

– idézte fel Bagdy Emőke, aki szerint

ezek a megérzések ugyan szubjektívek, de nem söpörhetjük őket félre, akkor sem, ha a tudomány jelenlegi álláspontja szerint lehetetlen a telepátia.

A professzor az ikerkapcsolatokról kiemelte, egészen más szeretetmélységeket, kötődéseket élnek meg az ikrek, hiszen már az anyaméhben megkezdődik a testvérpár szocializációja és kötődése.

Pári András, a kötet kutatási vezetője arról beszélt, az ikerség kultuszaiban már az idők kezdete óta megjelenik a kettősség, az áldás és az átok is.

Először a Bibliában találkozunk ezzel a jelenséggel, Romulus és Remus személyében, de nekünk is van ikerkötődésünk, Hunor és Magor, akik a csodaszarvast űzték. És ne feledkezzünk meg a jelenkorról, számtalan filmnek ad témát, még a Csillagok háborújában is ott van Darth Vader mint híres ikres apuka

– sorolta a szakember, aki arra is kitért, hogy az ikerszületések pontos számáról ugyan nincs adat, nagyjából évente 3,7-3,9 millió ikerszemély jön világra.

Elmondása szerint az utóbbi évtizedekben a világon és Magyarországon is megemelkedett az ikerszületések száma, hazánkban 1998 óta figyelhető meg az emelkedés, a nyolcvanas években csupán 1,5-2 százalék, míg manapság 2,8-3 százalék az ikerszülések aránya.

– Ennek okát több helyen is kereshetjük, ezek egyike lehet az anyák életkorának kitolódása, valamint a mesterséges megtermékenyítési eljárások, de további befolyásoló tényezőt jelent a genetikai hajlam, az életmód és az étrend is. Megfigyelték például, hogy a magzatvédő vitaminok is növelik az ikerterhességek előfordulását – fejtette ki Pári András, majd hozzátette, számtalan kérdés maradt még mindig megválaszolatlanul, így a mai napig nem tudni, miért válik ketté egy megtermékenyített petesejt.

Drjenovszky Zsófia, a kötet egyik szerkesztője, aki egyébként maga is ikres édesanya, kiemelte: az ikerpárok közötti versengés főleg az egypetéjű ikrekre jellemző, és azok közül is inkább a lányokat érinti, az idő előrehaladtával ezek szerencsére lazulnak, de az ikerkonfliktusok jelentős részét az őket való összehasonlítás adja.– Az ikrek szocializációs folyamata is eltérő, hiszen ők a születésük óta együtt vannak, amíg más kisgyermek a játszótéri homokozóban találkozik először az „elvette a kis lapátomat” konfliktusokkal, addig egy ikerpár esetén már jóval korábban megtörténnek ezek a szocializációs ingerek, ezért másképp is fejlődnek ezek a képességeik – példázta, hozzátéve, hogy az ikertestvérek nehezebben önállósodnak más testvérekhez képest, van, akik között ez a kötelék életük végéig szoros marad, és akár egy háztartásban vagy ikerházban élnek felnőtt éveikben is.

Tárnoki Ádám, a Semmelweis Egyetem radiológusa és egyben ikerkutatója szerint az ikerkutatások az egészségmegőrzés és a betegségek vizsgálata szempontjából is fontosak.

– Az utóbbi tíz évben több betegség hátterét vizsgálták az ikrek segítségével, ilyen az érelmeszesedés is: vagyis hogy a nyaki erekben felhalmozódó plakkokat, amelyek a stroke-hoz nagyban hozzájárulnak később, milyen mértékben befolyásolja a genetika és az életmódunk. Több mint négyszáz iker vizsgálata során kiderült, hogy hetven százalékban genetikai eredetű a probléma, ugyanakkor ez nem determináns, vagyis az életmódunkkal ezeket az esélyeket jelentősen tudjuk csökkenteni – fejtette ki az orvos, majd egy másik érdekességet is közölt, amely szerint azok, akik úgynevezett iker túlélők, vagyis a terhesség korai szakaszában az ikerterhesség során a testvérük elhalt, sokkal nagyobb eséllyel küzdenek valamilyen pszichoszomatikus betegséggel, nagyobb a depresszióra való hajlamuk is.

A tanulmányról itt olvashatnak bővebben, amely angolul és németül is elérhető.