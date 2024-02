Törley Katalin beismerte, hogy már régóta politizál

– Ha még mindig franciatanárként dolgoznék a Kölcseyben, fel sem merülne, hogy EP-képviselőnek induljak – nyilatkozta a 444-nek adott interjújában Törley Katalin.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kihirdette EP-listáját a Kétfarkú Kutyapárt, amelynek második helyén a Tanítanék Mozgalom aktivistája, a tanártüntetésekről ismerős, állásából elbocsátott Törley Katalin szerepel.

A Brüsszelbe készülő franciatanár a viccpárt jellegét egyre inkább elvesztő politikai alakulat tájékoztatása szerint jelenleg a Romaversitas Alapítványnál és a Polgár Alapítvány oktatási ügykoalíciója mellett dolgozik szakértőként, tanácsadóként.

A pedagógus az interjúban elismerte, hogy valójában évek óta politizálnak, most csak annyi változik, hogy a nagypolitika eszközeit fogják felhasználni a szakpolitikai küzdelmükhöz. Törley szerint ezért nem tekinthető jelentős változásnak az indulása a Tanítanék mozgalom életében.

Arra a felvetésre, hogy miért pont az EP-választáson indul, és miért nem az önkormányzatin, vagy miért nem várta meg a 2026-os országgyűlési választásokat, Törley azt felelte:

2026-ig nem érnek rá, továbbá a Tanítanék Mozgalom számára az európai értékek nagyon fontosak, szerinte ezen a szinten lehet tenni az oktatás ügyéért.

Ezt Törley úgy képzeli el, hogy ezzel az itthoni közegben fel lehet hangosítani a problémákat, és folyamatosan napirenden lehet tartani az ügyüket.

Ugyanakkor szerinte az oktatás egész Európában válságban van, tehát összeurópai szinten is kell keresni válaszokat, nemcsak tagállami szinteken. Mindehhez nem utolsó szempontként azt is hozzátette, hogy EP-képviselőként joga lenne bemenni a magyar Országgyűlésbe is, ahonnan tudomása szerint jelenleg ki van tiltva – írja a HVG.