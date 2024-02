Vajon mit tenne a százméteres aszteroida egy közepes méretű magyar várossal?

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a NASA tudósai által generált vészjelzések, melyek a közösségi oldalakon és a bulvárlapok hasábjain rendre arról tájékoztatták az olvasókat, hogy hatalmas aszteroida közelege a Föld felé. A hírt több portál is a jellemzően olyan klikkvadász címmel tálalta, mint: Ez már az armageddon? Egy esztergomi amatőr csillagász megelégelte a konteókat, és egy számítógépes szimulációval mutatta be, hogy mi lenne, ha városára rázuhanna egy aszteroida – olvasható a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál, a Kemma cikkében.

Szamosvári Zsolt esztergomi amatőr csillagász már többször is szerepelt a 24 óra, illetve a Kemma.hu hasábjain. Korábban arról adtak hírt, hogy a helyi Regiomontanus Csillagász Klub tagja az égboltot kutató munkássága különleges eredményeit, a kettős csillagok felfedezését amerikai szaklapokban publikálhatta, de a 2023 februárjában történt amerikai UFO- (vagy kínai ballon?) észlelésekkel kapcsolatban is kikérték a véleményét. Saját blogján, az Észlelési naplóm – astricus.blogspot.com-on a napokban egy még a fentieknél is különlegesebb témát boncolgat cikkében.

Az esztergomi csillagász ezúttal egy Esztergomban becsapódó égitest pusztításának szimulációjával hívta fel magára a figyelmet.

„Ez a bejegyzés kicsit más, mint az eddigiek, leginkább egy elképzelt katasztrófa hatását igyekszem bemutatni. Gyakran bukkannak fel ugyanis a bulvársajtóban olyan drámai hírek, amelyek szerint aszteroida száguld megállíthatatlanul a Föld felé, figyelmeztetett a NASA. Általában elég sok kattintásszámot érnek el, de az olvasók nagy többsége el sem tudja képzelni, mi történne akkor, ha egy ilyen égitest ténylegesen becsapódna. Nézzük meg egy szimulációban!” − írta.

A hobbicsillagász szimulációjának egyik fázisfotója: Esztergom belvárosába becsapódik egy aszteroida. Forrás: astricus.blogspot.com

A Szamosvári Zsolt által bemutatott példában egy száz méter átmérőjű, 17 kilométer/másodperc (3600 kilométer/óra) sebességgel, 45 fokos szögben haladó égitest, aszteroida zuhan Esztergomra vagy egy hasonló nagyságú kisvárosra. A képekkel illusztrált szimulációban ennek megfelelően a belváros legforgalmasabb csomópontjánál földet érő égitest nyomán, a becsapódás pillanatában egy 542 méter széles és 115 méter mély kráter jönne létre a város szívében, ezzel együtt az itt levő épületek és lakóik nyomtalanul eltűnnének – írja az amatőr tudós, majd azzal folytatja, hogy a becsapódás 45 megatonna TNT energiáját szabadítaná fel, melyről összehasonlításként leírja, hogy az a Hirosimát romba döntő 21 kilotonnás bomba hatásának felelne meg.

A szimulált pusztításnak ekkor nincs vége: a becsapódás iszonyatos erejű lökéshullámot generálna, amely 16 kilométeres hatókörön belül minden épületet elpusztítana, így Esztergom és a szomszédos Párkány is eltűnne a föld színéről, 22 kilométeres körben összedőlnének a házak.

A cikk végén még hozzátette a szerző, hogy a fentieken túl utóhatásként egy óriási tornádóval is számolni kellene, ami vélhetően húsz kilométeres körben minden nagyobb növényt, fát tövestől kicsavarna.