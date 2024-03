Elindult a Hungarian Startup University Program (HSUP) második féléve, ahol 180 egyetemi startup-projekt indulhat el a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) több mint félmilliárd forintos támogatásával. A NIÜ felsőoktatásban résztvevőknek szóló programja évente mintegy 4200 egyetemistát szólít meg – közölte a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

– Idén újdonság, hogy a félév során legjobban teljesítő 15 csapat tagjai fejenként egymillió forintos kiemelt ösztöndíjban részesülnek

– emelték ki. Hozzátették: a legígéretesebb csapatok pedig az EFOTT-tal egybekötött DemoDay-en mutathatják be innovációikat a befektetőknek és nyerhetnek el akár húszmillió forintos támogatást az elinduláshoz.

– A most induló második félévben 180 egyetemi csapat kezd el dolgozni innovatív ötletén. Ebben a hónapban lezárul a mentor matchmaking, azaz minden HSUP csapat választ magának egy tapasztalt, piaci szemlélettel rendelkező mentort, akivel elkezdik a közös munkát. Tavaly 72 mentorral indult a félév, idén már 94-en keresnek csapatot, hogy az innovációs területen megszerzett tudásukkal támogassák a vállalkozó kedvű egyetemistákat – írták.

– Idén közel kétszáz fővel nőtt a jelentkező hallgatók száma, ezzel a HSUP-ban az elmúlt négy évben már több mint 14 ezer hallgató vett részt

– hangsúlyozták.

– A 2023/24-es tanévben mintegy 533 millió forintból megvalósuló HSUP egy két féléves e-learning tárgy, amelynek első félévében az innovatív gondolkodásmód és a startup világ megismerése kerül a fókuszba, míg a második félévben vállalatépítéssel kapcsolatos gyakorlati tudást sajátíthatnak el a hallgatók. Az első félév végén a vizsga mellett a hallgatók vállalkozási ötletükről egy rövid bemutatóanyagot készítenek, amelyen a második félév során egyetemük javaslatára és a Nemzeti Innovációs Ügynökség anyagi támogatásával dolgozhatnak. A második félévet is elvégző hallgatók vállalkozási ötletüket, és az elkészült termékük kezdő verzióját akár befektetők előtt is bemutathatják az EFOTT-tal egybekötött DemoDay-en. Ezzel nem csak pitchelést gyakorolhatják, de a legpiacképesebb projekteknek arra is lesz lehetőségük, hogy startupjukat magasabb szintre emeljék – részletezik.