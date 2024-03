Húsba rejtett tablettákkal mérgezik a kutyákat Budapesten

Az interneten több XVI. kerületben élő kutyatulajdonos is arról számolt be, hogy tablettákkal megtűzdelt virsliket talált az udvarában – írja a Metropol. Valaki vagy valakik mérgező csalétekgyanús falatkákat dobálnak be a kutyát tartók kertjeibe.

Egy nő arról számolt be, hogy csak perceken múlt a kutyájuk élete. A fia éppen jókor ért haza, és el tudta venni a kutya elől a tablettákkal mérgezett húst.

A kutyatartók óvatosságra intik egymást és azt tanácsolják, hogy a veszély miatt egy darabig inkább engedjék be a házba a négylábú kedvenceiket.

Az új állatvédelmi törvényben foglaltak szerint ha az állatkínzást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő még az is, aki ilyen bűncselekmény elkövetésére készül.