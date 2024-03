Idén is külön kell rendelkezni az 1 százalékos felajánlásokról

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó (szja) 1+1 százalékáról, legkésőbb május 21-ig, az szja-bevallástól függetlenül is – figyelmeztet cikkében a Világgazdaság. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bárki dönthet úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja

egy regisztrált civil szervezetnek,

további 1 százalékát pedig

egy technikai számos vallási közösségnek vagy

a kiemelt költségvetési előirányzatnak.

Utóbbi ezúttal is a Nemzeti Tehetség Program. Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group partnere kiemelte: a civil kedvezményezettek javára viszont továbbra is évente kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A civil szervezeteket tartalmazó lista 2023-ban mintegy harmincezer kedvezményezettet foglalt magában.

Bagdi Lajos arról is beszélt, hogy ezek a támogatások hónapokkal a rendelkezés után, november környékén futnak be. – Azt a civil szervezetek nem látják, hogy volt-e olyan felajánlás, amely formai okokból lett elutasítva, és ennek következtében nem érkezik be a pénz hozzájuk – hívta fel a figyelmet. Olyan problémáról azonban ő is tud, hogy néhány ezer forintos adótartozás miatt nem kapták meg eleinte a felajánlott teljes összeget, csak hosszas levelezés után. Mindenesetre fontos bevételi forrásról van szó, egy kis egyesületnek ugyanis akár sok százezer forint is juthat ilyen módon.

A megkérdezett kisebb szervezetek átlagosan 10 ezer forint körüli összegre voltak jogosultak egy felajánlótól, ami az átlagos felajánlások számát figyelembe véve 600-700 ezer forintos bevételt jelenthet számukra.

– Bár kis részben, de azért támogatja ez a működésüket. Persze még mindig messze elmarad a nagy szervezetek részére történő felajánlástól, például az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 336 millió forintjától – jegyezte meg Bagdi Lajos.