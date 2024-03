Így értesült Suhajda Szilárd felesége, hogy többé nem láthatja viszont a szerelmét

Legindi Tímea Csisztu Zsuzsának adott interjújában azt is elmesélte az újságírónak, miként élte át azt a borzalmas, soha nem felejthető pillanatot, amikor megtudta férje örökre a Mount Everest foglya marad, és soha nem tér haza – írta a Mandiner.

Szilárd egy nagyon omlékony helyen – egyszerűen lecsúszott... És olyan irányba csúszott le, amely nem az útvonal része, tehát őt soha nem találják meg...A helikopterrről azért nem látszik (ezt mondták a kinti ügynökség munkatársai is, akikkel többször beszéltem, és küldtek videókat is), mert valószínűleg beleesett egy hasadékba. Egyáltalán nem gondolom olyannyira nehéz, sem könnyű feladatnak, hogy egy ilyen fehér, havas, szürke közegben megtaláljanak egy sárga-piros pontot. Csak azért nem látszódhat, mert valami olyan helyre kerülhetett...

Legindi Tímea azt is elmondta: a hivatalos bejelentésnél sokkal hamarabb tudta, hogy bekövetkezett a tragédia. Már csak azért is, mert a hegymászófeleségek (ha képtelenség is felkészülniük a legrosszabbra), mind, mind „határozott, kemény csajok”.

Éppen ezért sokáig azt gondoltam, hogy ha valaki, Szilárd mindent kibír. Kibírja az éjszakát 8000 méter fölött, hóban, fagyban hidegben. Beszéltem Hildával (Sterczer Hilda, a szintén tragikus körülmények között elhunyt hegymászó, Erőss Zsolt felesége – a szerk.) telefonon. Nagyon jó, hogy megtettem. Véletlenül sem lelkitámaszra volt szükségem; ő volt az egyetlen, aki arra emlékeztett, és amit Szilárd csak egyszer mondott el nekem. Ha bekövetkezik a baj, a legjobb helyen az Everesten van... Abban a pillanatban ezt nagyon jó volt hallani... Tudtam, hogy kicsi a remény, de feleségként még reménykedtem. De akkor számomra már világos volt, hogy Szilárd nem jön haza...

– mondta a műsorban Legindi Tímea.

A teljes beszélgetés ide kattintva és a cikk végén is megtekinthető.