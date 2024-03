Ilyen ember Magyar Péter: újabb öt döbbenetes állítás Varga Judit interjújából

Tegnap majdnem kétórás interjút adott Hajdú Péternek Varga Judit, volt igazságügyi miniszter. A közélettől a kegyelmi ügy miatt visszavonult egykori politikus elmondta, hogy egyetlen célja az életében, hogy a gyerekeit megtanítsa szeretetet adni és kapni, és szólt arról is, hogy számára is különleges dolog megtapasztalni ezt. Varga Judit a volt férjét ma már szörnyetegnek látja. Ebben a cikkünkben már olvashattak öt megdöbbentő részletet arról, hogy miket tett vele Magyar Péter a házasságuk idején.

Magyar Péter ma már politikai babérokra törne Fotó: Kurucz Árpád

„Börtönben fogsz megrohadni”

Varga Judit az interjúban olyan részleteket is megosztott, ami alapján bárki könnyen átérezheti, hogy milyen ember valójában Magyar Péter. Mint mondta, egy alkalommal mosogatás közben ment oda hozzá, hogy a fülébe sziszegje:

Börtönben fogsz megrohadni.

Varga Judit elmondta, hogy erre hirtelen nem is tudott reagálni, inkább hallgatott, hátha akkor rövidre zárul a lelki terror.

Folyamatos zsarolás

A volt igazságügyi miniszter elmondta, hogy exférje folyamatosan zsarolta a hangfelvétellel, először azért, hogyha el mer válni tőle, akkor teszi tönkre. Utána amiatt fenyegette, hogyha őt felmentik az állami céges pozícióiból, akkor tálal ki. Varga Judit szerint egyébként Magyar Péter arra várt, hogy mikor tud a legnagyobbat ütni rajta. Az igazságügyi miniszter elmondása szerint a mindennapok része volt a zsarolás, Magyar mindig azzal próbálta sakkban tartani őt, hogy majd kitálal az otthoni állapotokról.

Gunyoros megjegyzések

Varga Judit kitért arra, hogy már a kapcsolatuk elejétől kezdve voltak furcsa beszólásai Magyar Péternek, de ezeket először megpróbálta nem felvenni. Elmondása szerint először akkor jött rá, hogy ez több lesz szimpla ugratásnál, amikor az első gyerekük születésekor Varga Judit áradozott, de Magyar Péter ráripakodott feleségére, hogy miért nem tud összerakni egy értelmes mondatot. Majd amikor emiatt a későbbi miniszter sírva fakadt, így reagált:

Sírjál csak, majd elmegy a tejed!

Magyar Péter egyébként Varga Judit családját is gyalázta, az anyját például debilnek nevezte.

„Azt éreztem, hogy meg akar semmisíteni”

A volt miniszter felidézte, hogy a kapcsolatuk végén azt érezte, hogy férje meg akarja semmisíteni őt. Ez egyébként a narcisztikus személyiségzavar utolsó fázisa. Akkor biztos volt benne, hogy ezen a helyzeten csak a válás fog segíteni, hiszen a gyerekeknek sem jó, ha azt látják, hogy az anyjuk soha nem kap szeretetet az apjuktól. Mint mondta, amikor ez a helyzet kialakult, Magyar Péter elkezdte gyűjteni a bizonyítékokat, hogy a gyerekek felügyeletéhez való jogát ne veszítse el.

Régóta azzal fenyegetőzött, hogy kormányt fog buktatni

Varga Judit rámutatott, hogy volt férje mindig kihasználta azt a helyzetet, hogy felesége a magyar kormány tagja, az ominózus rendőrségi jegyzőkönyv készültekor is azzal fenyegetőzött, hogy meg fogja buktatni a kormányt. Magyar Péter azzal is előállt, hogy mindenkit, beleértve önmagát is, tönkretesz, és borítja a bilit.

Azt, hogy még mi hangzott el az interjúban, ITT lehet elolvasni, a beszélgetést pedig 21 órától a Hír TV-n lehet megnézni.

Borítókép: Varga Judit Hajdú Péter műsorában