Itt vannak a Korányiékat leleplező dokumentumok + videó

Mint emlékezetes, a MagaBabe nevű X-oldalon több olyan videó is megjelent az elmúlt hetekben, amiken az Action For Democracy holdudvarába tartozó emberek vallanak a szervezet tevékenységéről. Ezeken a kiszivárgott videókon is többször előkerül Soros György neve. Láncziék ezt az anyagot is vizsgálják.

A most nyilvánosságra került dokumentumból pedig az derül ki, hogy az adományok ugyan kizárólag magyar állampolgárságú természetes személyektől érkeztek az Action For Democracyhoz, de egy oldallal később már az olvasható, hogy a támogatás megközelítőleg 90 százaléka a 2022. december 31-ig terjedő időszakban csupán egyetlenegy donortól származik.

Ebből pedig nagyon úgy tűnik, hogy Soros György pénzéből finanszírozták a baloldali ellenzék 2022-es választási kampányát.