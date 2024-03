Kínosan magyarázkodik a főpolgármester a külföldről érkező „mikroadományokról” + videó

Az Action for Democracy pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy szó sincs mikroadományokról, hanem gyakorlatilag egy adományozótól érkeztek azok a külföldi pénzek, amiket az ellenzéki összegfogás végül a 2022-es választási kampányára használt fel. A Magyar Nemzet megszólaltatta az ügyben Karácsony Gergelyt, aki ismét igyekezett elbagatellizálni az ügyet. Stábunknak azt mondta a botránnyal kapcsolatban, hogy még csak nem is hallott az ügyről. A főpolgármester nem adott egyenes választ arra sem, hogy tudomása szerint a baloldal valójában mikroadományokból szerezte-e a mintegy négy milliárd forintnyi összeget, vagy pedig egy adományozó támogatta-e a kampányt. A politikus ehelyett magyarázkodásba kezdett és azt kezdte el bizonygatni, hogy egy forint közpénz sem volt a támogatásban. Csakhogy azt eddig sem állította soha senki, hogy közpénzről lenne szó, hiszen egyébként is - legalábbis a baloldal eddigi magyarázata szerint - magánszemélyek adományaként érkezett a forrás.