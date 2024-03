Kivizsgálná a terézvárosi korrupciógyanús ügyeket a Fidesz

– Szeretnénk tudni, mi is történik a kerületben, ezért a tavalyi és az idei évben is vizsgálóbizottságot akartunk felállítani, amely megvizsgálná, miért nem hajtotta be a korábban megállapított kötbért az önkormányzat a kivitelezést késedelemmel elvégző vállalkozón – mondta a Magyar Nemzetnek Lindmayer Viktor, a terézvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A kivitelezés maga a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energetikai felújítása volt. Szerettük volna megkérdezni polgármester úrtól, miként fordulhatott elő, hogy a Miniszterelnökség levele szerint ennél a beruházásnál több szabálytalanság is történt, és ezért az elnyert összegnek a 25 százalékát, húszmillió forintot vissza kell fizetnie a kerületnek

– emelte ki a frakcióvezető, majd hozzátette: a Miniszterelnökség levele szerint 2021 májusáig, több mint másfél évig semmilyen munkavégzés nem történt a területen.

A politikus szerint a levélben taglalt szabálytalanságokért a polgármester tehető felelőssé, ugyanakkor a kerületi vagyonkezelő élén álló Bodnár Zoltán, a DK árnyék-pénzügyminisztere is okolható, ugyanis a pozícióba kerülését követően az ellenőrző hatóságok sorozatos szabálytalanságokat tártak fel a kerületi vagyonkezelő ügyeiben.

Az ügy tisztázása érdekében az elmúlt héten aláírásgyűjtést kezdtünk Terézváros lakosai között. Ennek részeként becsöngetünk minden lakásba, és arra kérjük a lakókat, támogassák, hogy Soproni Tamás korrupciógyanús ügyeit vizsgálja ki a képviselő-testület

– jelentette ki Lindmayer Viktor.

A VI. kerület polgármestere, a momentumos Soproni Tamás az ügyben szintén reagált lapunknak. A kerületi Fidesz–KDNP-frakció kijelentéseire válaszul azt mondta:

ezek hazudnak, csalnak és le akarnak húzni arra a szintre, ahol ők vannak.

Áll a bál Terézvárosban

Amint arról lapunk már beszámolt, Bálint György független képviselő lemondásra szólította fel Soproni Tamás polgármestert, és fel is jelentette. Nem sokkal később a momentumos polgármester már azt írta közösségi oldalán, hogy korábbi szövetségese maffiamódszerrel támadja.

Felbolydult a terézvárosi közélet, amikor egymásnak esett Bálint György és Soproni Tamás. Az egyik képviselő-testületi ülésen

az előterjesztések közé került egy, a polgármestert lemondatni szándékozó és egy vizsgálóbizottság felállítását célzó javaslat. A terézvárosi baloldali képviselők azonban nem szavazták meg, hogy a dokumentum napirendre kerüljön.

Az előterjesztés szerint a momentumos városvezető miatt sorozatos anyagi kár éri a kerületet. A kezdeményező Bálint György – aki nem mellesleg polgármester-jelöltként a Hatodik Kerület Fejlődéséért Egyesület színeiben kívánja megméretni magát az önkormányzati választásokon – azt állítja,

már 142 millió forintnál tart az az összeg, amit különböző szabálytalanságok miatt a VI. kerületi önkormányzatra kiszabtak.

Ugyancsak ezen az ülésen hangzott el, hogy Bálint György a hatóságokhoz fordul, hogy feljelentse Soproni Tamást. A független képviselő azzal indokolta lépését, hogy a momentumos városvezető a Fideszre mutogat, ám nem meri kivizsgáltatni, ki a felelős Terézváros 142 milliós veszteségéért.

Bálint szerint Soproni személyeskedik, ködösít, magyarázkodik, és gyáván elmenekül az általa összehívott rendkívüli testületi ülések elől. A kerület első embere azonban már korábban jelezte a feljelentgetések nyomán, hogy az, aki kvázi feljelentette az önkormányzatot, azzal a beteges szándékkal tette mindezt, hogy büntessék meg az önkormányzatot, büntessék meg a terézvárosiakat.

Megtörtént. Boldog lehet, lelke rajta. De ezt a lelki torzulást, a gonoszságot még a rendelőintézetünkben sem tudjuk gyógyítani

– jelentette ki Soproni Tamás.