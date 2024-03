Lázár János: Több kedvezmény, kevesebb potyautas

Az új tarifarendszer bevezetése óta a jegyvizsgálóknak is könnyebb a dolguk – derül ki a közlekedési miniszter Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójából. Lázár János ismét vonatra szállt és megismerkedett a jegyolvasáshoz szükséges szkennerrel is, majd pedig kiderült: március elseje óta már bliccelőből is kevesebb van.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, március elsejétől hétszázezer 6 és 14 év közötti gyerek utazhat ingyen a hat év alattiakon kívül, egymillió 14 és 25 év közötti fiatalnak biztosítják a félárú közlekedést, köztük azoknak is, akiknek nincs tanulói jogviszonyuk és emiatt eddig nem vehették igénybe az ötvenszázalékos kedvezményt.

Ezenkívül, hasonlóan a 65 év felettiekhez, a mintegy háromszázezer 65 év alatti nyugdíjasnak is ingyenes lesz a helyközi közlekedés, amit körülbelül kétszázezer nagycsaládnak szintén ingyenessé tesznek, ez hozzávetőlegesen egymillió embert jelent.

Az állami szektor dolgozói féláron vehetik igénybe a helyközi közlekedést, csak regisztrálniuk kell, az eddigi bélyegzős rendszer megszűnik. Kedvezményt kap még kilencszázezer olyan honfitársunk, akinek magyarigazolványa van, ők évente 12-szer utazhatnak ingyen, illetve térítésmentesen közlekedhet az a 280 ezer fogyatékkal élő ember, aki ma még kilencvenszázalékos kedvezményt vehet igénybe – sorolta a miniszter.