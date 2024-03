Németh Balázs elárulta, indul-e a főpolgármesteri posztért

„Életre szóló élmény volt mindenkinek, aki részt vett benne, ugyanilyen élményt tudtunk adni a nézőknek is. Szerencsés dolog, hogy meglett a munkának az eredménye, nem mindig van így az életben” – nyilatkozta a Németh Balázs az Indexnek, akinek a vezetésével a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőcsapatának egy része Best Ever néven új projektbe vág bele. A lap azon kérdésére, hogy ha megtalálná egy politikai feladat, elvállalná-e, azt felelte:

Valószínűleg egészségtelen volt az a hírfalás, amit 2022 előtt csináltam. Nagyon furcsán néztem azokra az emberekre, akik nem követték a világ minden rezdülését.

Felidézte: „A vébé miatt átkerültem egy másik buborékba, csak az atlétikai vb érdekelt, és kiderült, hogy elég boldogan lehet élni, ha tart egy kis távolságot az ember a hírektől, a politikától.” A beszélgetés során szóba került, hogy Németh Balázs neve a sajtóban is előkerült mint a kormánypártok lehetséges főpolgármester-jelöltje. Erre a rövidesen új projektbe kezdő Németh azt válaszolta:

A kiindulási pont egy tavalyi történet. Épp öltönyben, nyakkendőben tankoltam, amikor egy benzinkutas srác megkérdezte, hogyan állnak a világbajnokság előkészületei, majd hirtelen a semmiből azt kérdezte, hogy utána én leszek-e a főpolgármester. Ezután rengeteg ismerős és ismeretlen is ugyanezt kérdezgette. A vb óta eltelt fél év, a közösségi oldalamon nem posztoltam azóta, de a mai napig kérdezik, hogy mikor lesz a nagy bejelentés.

Emlékeztetett: „Sajtóhírek szerint a sikeres vb után magas rangú politikusok között is felvetődött a nevem, de hivatalos és informális megkeresést sem kaptam. Ilyenkor természetes, hogy eljátszik az ember a gondolattal. Az életem nagyobb részét a fővárosban töltöm, amikor kátyúba hajtok vagy szemetet látok az utcán, arra gondolok, hogy lehetne ezt jobban is csinálni. De ez csak játék a gondolatokkal, nem tervezek indulni a főpolgármester-választáson” – szögezte le.

Borítókép: Németh Balázs (Fotó: MTI/Cseke Csilla)