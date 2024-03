Orbán Viktor beszéde egyértelmű színvallás volt a béke mellett

Orbán Viktor ünnepi beszédének fő üzenete, hogy a nemzeti oldal a biztonságot, a rendet és a nyugalmat kívánja választani a viszálykodás, a szenvedés és a hanyatlás helyett – mondta a Magyar Nemzetnek a Századvég alkotmányjogásza. Ifjabb Lomnici Zoltán felidézte: a miniszerelnök rámutatott, hogy amikor 1848 márciusában a tömeg átvonult Pestről Budára, az volt az első békemenetünk, az első alkalom, amikor puskalövés nélkül komoly eredményeket ért el a politikai foglyok kiszabadításával a nemzet színe-java.

A magyar forradalom nem romboló, hanem építő. Nem tagadó, hanem alkotó. Igaz és szép. És a végén nem halál, hanem élet sarjad belőle

– idézte a miniszterelnököt. Az alkotmányjogász szerint Orbán Viktor ezzel azt üzeni: az 1848-as polgári forradalom eszméinek aktualitása nem csupán üres frázis, hanem szellemi muníció a jövő magyar generációinak számára is.

Mint fogalmazott, a kifordult liberális gondolkodás, a lélektelen pogány hedonizmus, a hagyományos értékek felszámolása oda vezetett, hogy a nyugati ember tévképzetben él. Az ő szabad választásán múlik, hogy melyik államnak lesz polgára, ő dönti el, hogy fiú lesz-e, vagy lány, a család az, amit kitalál magának, a haza pedig csak működési terület.

A Lajtától nyugatra a szabadságot mára szabadosság, járszalag és lánc váltotta fel. Ezért a magyarok összefogása, identitásuk megerősítése és megszilárdulása különösen fontos

– mutatott rá az alkotmányjogász.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a miniszterelnök beszédében megvilágította, hogy a közelgő uniós választások kapcsán mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen a voksolás súlya és jelentősége. A kormányfő beszédében többször is kitért a gyermekekre is, mint ahogy az elmúlt hetekben is egyértelművé tette, hogy a gyermekvédelemben a szigort a vasszigor fogja felváltani – idézte fel a szakértő.