Profi kutató-mentő helikopterekkel rukkolt elő a honvédség

Modern helikopterek váltják a régi eszközöket a Magyar Honvédség kutató-mentő szolgálatában, a napokban

a régi típusú Mi–17-es helikopterek helyett a modern H145M forgószárnyasok álltak szolgálatba

– jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, a Magyar Honvédség már 1976 óta felel a légi kutató-mentő feladatokért az országban. Az alapvető cél azóta sem változott: segítséget nyújtani a bajba jutott légi járművek, valamint az utasok és személyzetük számára. – A magyar kormány számára elsődleges Magyarország és a magyar emberek biztonsága, ennek érdekében a Magyar Honvédség jelenleg az átalakulások és a technikai megújulások időszakát éli: az évekkel korábban megkezdett haderőfejlesztési programnak köszönhetően

a Magyar Honvédség alakulatai a legmodernebb eszközökkel gazdagodnak

– hangsúlyozta.

A haderőfejlesztés újabb eredménye (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

Kiemelte, a fejlesztések sorában kiemelt szerepet kapott a légierő modernizálása, ezen belül is a forgószárnyas-képességek fokozása. A miniszter emlékeztetett, az Airbus H145-ösök mellett a csapat- és teherszállításra alkalmas Airbus H225M közepes többcélú helikopterek leszállítása is folyamatban van. – A típusváltás növeli a Magyar Honvédség kutatás-mentési képességeit: a helikoptervezetőknek és a fedélzeti kezelőszemélyzetnek is új készségeket kellett elsajátítaniuk ahhoz, hogy a legújabb technológia segítségével hatékonyan tudják végrehajtani a mentési feladatokat – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

