Sokan tartják hazaárulónak a Momentumot

Ellenzéki képviselők egyre meglepőbb nyíltsággal beszélnek arról, hogy ők érték el: felfüggesszék a Magyarországnak járó uniós forrásokat –mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy Facebook-videóban. Úgy folytatta, most éppen a Momentum büszkélkedett el ezzel, amit az államtitkár egészen megdöbbentőnek nevezett. A videóban ezután látható Hajnal Miklósnak, a Momentum elnökségi tagjának az ATV Egyenes beszéd című műsorában történt szereplése, ahol elmondta: az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól.

– Tehát

a Momentum Magyarországon megválasztott, elvileg Magyarországot képviselő politikusai azt tartják a legnagyobb büszkeségüknek az elmúlt öt évből, hogy most már következménye is van az eljárásoknak, és nem kapjuk meg a nekünk járó pénzeket, amit ők jártak ki

– vonta le a következtetést Dömötör Csaba. Hozzátette: nincs több kérdésük, de a riporternek volt még egy, miszerint ez hazaárulás? Hajnal szerint biztos van, aki így gondolja, mire az államtitkár úgy reagált: van bizony, és elég sokan.