Soros adhatott négymilliárd forint „mikroadományt" a baloldalnak

Mindössze egy olyan személytől származott a 2022-es választások előtt a magyarországi baloldalhoz becsatornázott közel kétmilliárdos adomány kilencven százaléka, akinek van magyar állampolgársága is – derült ki az Action for Democracy (A4D) vonatkozó pénzügyi beszámolójából. A Mandiner birtokába került dokumentumból az is nyilvánvaló, milyen módszerrel próbálhatták elfedni Korányi Dávidék, hogy szinte teljesen a spekuláns támogatásaitól függ a szervezetük működése.

Az A4D ködösítő kommunikációjával ellentétben nem mikroadományokból, hanem egy nagy adományozó – minden bizonnyal Soros György – pénzéből finanszírozták a baloldali ellenzék 2022-es választási kampányát.

Ez látható a tengeren túlon bejegyzett szervezet laptársunk által megszerzett amerikai pénzügyi beszámolójából.

Milliárdos „mikroadomány”

A Korányi Dávid által készített dokumentumban az szerepel, hogy a 2022 december 31-ével lezárult pénzügyi időszakban az A4D több, mint 11 millió dolláros, azaz közel négymilliárd forintos költségvetését kitevő adományok mintegy kilencven százaléka mindössze egy kiemelt adományozótól származott.

Ez egyértelműen cáfolja a baloldal és Korányiék korábbi állításait, amelyek szerint „mikroadományokból” gyűlt volna össze az a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak juttatott közel kétmilliárd forint, amivel egy eltitkolt kilétű, titokzatos adományozói kör kormányváltást szeretett volna előidézni hazánkban a legutóbbi országgyűlési választásokon.

Ismert, az elmúlt hetekben egy MagaBabe elnevezésű X-fiókon közzétett videókon az A4D vezetői és munkatársaik maguk beszéltek arról, hogy Soros György állhatott a támogatások mögött. A szervezet vezetője, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon államtitkára és Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt, az egyik felvételen homályosan úgy fogalmazott: „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy ő (Soros György) támogatott-e minket.” Már önmagában ez a kijelentés is felért egy beismeréssel, hiszen, ha az adományozók kilétét nem is fedheti föl Korányi, arról bizonyára beszélhetett volna, hogy valaki nem adott pénzt a szervezetének – értékelt a Mandiner.

Egyre kínosabb rejtegetni Soros szerepét

Mint felidézték, nem ez volt az egyetlen eset, hogy az A4D igyekezett terelni Soros György háttérszerepéről. Egy 2022 decemberében kiadott közleményben Korányi úgy fogalmazott: „sem a National Endowment for Democracy, sem a Nyílt Társadalom Intézet semmilyen formában nem támogatta szervezetünket, noha az sem lenne ellentétes értékeinkkel, ha megtennék.”