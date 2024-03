Szijjártó Péter: Mindig is voltak árulók, akik megosztották a magyarságot!

„Vannak persze, és mindig is voltak árulók. Árulók, akik a hatalomért vagy akár egyetlen percnyi dicsfényért is mindenre képesek. Vannak, akiket a birodalmak megvettek, megvesznek. Vannak, akiket a birodalmak pénzeltek, pénzelnek. És ők még attól sem riadtak vissza, hogy megosszák a magyarságot, hogy egymásnak ugrasszanak minket, anyaországi és határon túl élő magyarokat”

– figyelmeztetett.

„De nyugalom, kedves barátaim, ők mind, kivétel nélkül a történelem süllyesztőjébe kerülnek, mert a magyar nemzet szelleme nem létezik Sepsiszentgyörgy, Lendva, Eszék, Munkács, Dunaszerdahely, Zenta vagy a diaszpóra magyarsága nélkül. Ezért is kötelességünk, hogy mindenkor határozottan kiálljunk a magyar közösségek jogaiért, ezt meg is tettük és megtesszük a jövőben is” – szögezte le. Szijjártó Péter a szemerjai csata emlékművénél hangsúlyozta, hogy „mi itt egy emberként valljuk, hogy számunkra magyarnak lenni büszkeség”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének székházában Sepsiszentgyörgyön 2024. március 15-én (Fotó: MTI/Kátai Edit)

„Büszkének lenni mindarra, amit a történelem során elértünk. Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy egy több mint ezeréves keresztény kultúra örökösei vagyunk. Mi büszkék vagyunk arra, hogy a történelem által elénk állított nem kis akadályok és bizonytalanságok ellenére is mindig fenn tudtunk maradni, és mindig magyarként tudtunk fennmaradni” – tudatta. „És mi büszkék vagyunk arra, kedves barátaim, hogy nálunk, magyaroknál a bátorság és a kitartás nem a kevesek kiváltsága. És mi büszkék vagyunk arra is, hogy mi mind egy dolgos és tehetséges nemzet tagjai vagyunk. Olyan nemzet tagjai, amely a világ bármely részén megállta és meg is állja a helyét. De mi, magyarok mindennél büszkébbek vagyunk arra, hogy szabadok vagyunk” – fűzte hozzá. Ennek kapcsán a szabadságot a legfontosabb nemzeti értéknek nevezte, amely azt jelenti, hogy mi magunk döntünk a saját sorsunkról.