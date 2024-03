Vaskos, pénzköteggel teli boríték keresi gazdáját

Bankjegyekkel teli borítékot talált egy hazánkban élő külföldi egyetemista Budapesten, aki egyetlen másodpercig sem gondolkodott azon, hogy megtartsa a pénzköteget. Talán az az egyik legnagyobb kísértés, ha az ember talál egy pénzzel teli pénztárcát, esetleg borítékot. Sameh Hannának viszont eszébe sem jutott, amikor egy vastag borítékra bukkant az utcán, hogy zsebre rakja azt, illetve annak tartalmát – írja a Ripost.

A becsületes megtaláló úgy nyilatkozott a Ripostnak,

Amikor megtaláltam a borítékot szeles időjárás volt és azt gondoltam ez a levél fontos lehet valakinek

– mondta az egyetemista, aki azt is elárulta a Ripostnak, nem is gondolta, hogy az enyhén gyűrött levél tartalma pénz. A borítékban nemcsak bankjegyek voltak, hanem fontos üzenet is, így Sameh rájött, hogy amit talált, azt el kell juttatnia annak, akié.

A harmincas évei közepén járó, kairói születésű férfi magyar barátai segítségével megosztott egy fényképet a Facebook, Pesten Találtam csoport oldalán és keresni kezdte a pénz tulajdonosát.

Forrás: Facebook/Pesten Találtam

„Helló mindenki! Találtam egy pénzzel teli borítékot a közeli vasútállomáson, amin név is volt.Ha bárki ismeri ezt az embert, kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Én természetesen leellenőrzöm, hogy a jogos tulajdonos jelentkezik-e, a levél tartalma alapján ugyanis azonosítani tudja majd magát, ezért kérem csak úgy ne írjanak nekem” – írta a kairói egyetemista, aki azt is elmesélte a Ripostnak, hogy sokan jelentkeztek nála, akik azt mondták az övék a boríték, de amikor konkrétumokat kérdezett a boríték tartalmáról arra senki sem tudott helyes választ adni. A férfi azt is elmesélte, eszébe sem jutott eltenni a pénzt, amikor megtalálta, hiszen fiatalként ő is vesztett el pénzt, amelyet sose talált meg és tudja, milyen rossz érzés lehet ez annak, aki elhagy bármit is. A hazánkban élő egyetemista második mesterszakát végzi éppen a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és már csaknem hat éve él Magyarországon.

Sameh kijelentette, vár még pár napot, és ha nem jelentkezik senki, akkor elmegy a rendőrségre, és ott adja le a borítékot.