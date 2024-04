A baloldali kerületeket kiterjedt tanácsadói hálózat szövi át

Öt évvel ezelőtt a kampányban az „urambátyámvilág” végét ígérték, mégis a baloldali vezetésű önkormányzatok fizetési listáin számtalan „régi jó elvtársat” és „újdonsült harcostársat” találunk, megannyi különös, ellentmondásos figura – esetenként cég, civil szervezet – mellett – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Az is jelezték, hogy a közelmúltban több adatigénylést is adtak be az ellenzéki polgármestereknek, például az általuk a teljes jelenlegi ciklusban foglalkoztatott tanácsadókról.

A Budavári Önkormányzat részéről Karácsony Gergely párttársa, V. Naszályi Márta polgármester válaszolt: állítása szerint ők nem alkalmaznak tanácsadókat.

Felmerül a gyanú, hogy V. Naszályi Márta elhallgat néhány dolgot, hiszen 2022 októberében még elküldött egy táblázatot, benne tíz névvel.

Idén pedig nemcsak a korábbi, hanem a hatályos szerződéseket is letagadta.

– hangsúlyozták.

A 2022. októberében a budavári önkormányzat ezeket a cégeket jelölte meg főbb megbízottként:

a Complexert Informatikai és Tanácsadó Kft. 35 560 forintot óradíj ellenében adott közbeszerzési tanácsokat,

a Lokáció Ingatlanpiaci Tanácsadó Kft. 1,397 millió forintért készített egy lakásgazdálkodási koncepciót,

a Nemzedék Nonprofit Kft. havi 2,540 millió forintért tanácsokat nyújtott európai uniós pályázatok előkészítéséhez,

a Monitoring és Szervezetfejlesztési Bt. a „kabinet döntés előkészítési folyamatainak szervezeten kívüli támogatásáért és koordinációjáért kapott havi 495 ezer forintot,

az OLC SYSTEM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. energiamonitoring szolgáltatásra szerződött havi 460 ezer forintért,

az ECOPROF 2006 Oktatói Bt. havi négyszázezerért vállalta a Budavári Lakásügynökség megalapításának előkészítésével kapcsolatos tanácsadást,

a Statera Consultancy Kft. pedig havi 350 ezer forintért adott tanácsokat, készített elemzéseket és folytatott le szakpolitikai konzultációkat személyesen,

továbbá szerződéses viszonyban állt a hivatal egy ügyvédi irodával is.

Ezeken kívül megemlíthető Varga Áron egyéni vállalkozó, aki az önkormányzat honlapja szerint havi 350 ezer forintért ad aktuálpolitikai és szakpolitikai tanácsokat 2020. november 2. óta. Az egyéni vállalkozó 2020-ban a baloldali Mérce és a Partizán célkeresztjébe került, amelyek „lobbistaként” emlegették. Korábban azt írták róla, hogy „amellett, hogy a kerületi polgármesterek munkájában segédkezik, egy tanácsadó cégen keresztül az Airbnb-vel is kapcsolatban áll. A Partizán informátorai szerint az ingatlancég felsőbb vezetői kérésére találkozókat is szervezett az önkormányzati képviselőkkel – írták. Hozzátették: bár V. Naszályi Márta tagadja, a Tűzfalcsoport információi szerint még mindig fizetik Varga Áront.