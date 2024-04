A DK polgármesterjelöltje heti öt napból csak hármat szán Miskolcra

Miközben azt hangoztatja a DK által is támogatott Barkai László, hogy „felvirágoztatná” Miskolcot, most és a választások után is rendel hétfőn és kedden egy budapesti magánklinikán – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál. A lap szerint Barkai László egy fővárosi magánklinikán gyakorolja orvosi hivatását minden hétfőn és kedden.

A portál megkereste telefonon a magánklinikát, és az ott elmondottakból világosan kiderül, hogy Barkai László rendel. Ami még ennél is meglepőbb,

a június 9-i önkormányzati választás hetére is tudtak volna hozzá időpontot adni, de még a választások utánra is.

A hírportál szerint ez egy sor aggályos kérdést felvet:

Ha egy héten két napot Budapesten van, akkor hogyan koncentrál a kampányra, a helyi ügyekre, a miskolciak érdekeinek képviseletére? Októbertől – ekkor távozik a regnáló polgármester – is fenntartja-e a praxisát, részleges „távmunkában” hogyan lehet irányítani a várost? Esetleg nem is számol a júniusi választáson a győzelmével?

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, Veres Pál polgármester bejelentette, hogy nem indul újra a tisztségért az idei választásokon, amivel a miskolci baloldal helyzete igencsak bonyolulttá vált. Tavaly a Gyurcsány Ferenc vezette DK bejelentette, hogy nem támogatja Veres Pál újraindulását a polgármesteri tisztségért, és inkább Hegedűs Andrea jelölését pártolják.

Időközben azonban kiderült, hogy a párt mégsem őt, hanem Barkai László orvosprofesszort támogatja, Hegedűs Andrea DK-s országgyűlési képviselőt pedig (akit az LMP is támogatott) visszaléptették. A helyi Fidesz úgy véli, veszélybe került Miskolc működése, miután Gyurcsány Ferenc helyi emberei elárulták a polgármestert. Ezért egyeztetést kezdeményeztek Veres Pállal, hogy Miskolc működtetéséhez és fejlesztéséhez biztosítsák a közgyűlési többséget.