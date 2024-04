Elmondta az ügyvéd, hogy milyen büntetés várhat a Bőnyben késelő általános iskolásra

Egy hatodikos fiatal lány a bőnyi Szent István Általános Iskolában megszúrta a tanulótársát, aki súlyosan megsérült. A megkéselt fiatal már túl van a műtéten, bővebben a reggeli iskolai késelésről ide kattintva olvashat.

Korábban a rendőrség arról tájékoztatott, hogy az ügyben büntetőeljárást indítottak, sőt, azóta sajtótájékoztatót is tartottak, amelyen azt közölték, hogy az elkövetőt gyanúsítottként vonják felelősségre, a kora ellenére is. A Magyar Nemzet utánajárt annak, hogy milyen következményekre számíthat a lány, aki otthonról kést csempészett be az iskolába, hogy bosszút álljon a társain.