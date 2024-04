Íme Karácsony Gergely ígérettérképe

Kőbánya egy másik parkja azonban még rosszabb állapotba került az elmúlt években. A projekt másik eleme, a Terebesi erdő, amelyet a balliberális városvezetés néhány évvel ezelőtt még az új Városligetként képzelt el, most hajléktalanok otthona. A területre sötétedés után a kutyát sétáltatók nem mernek bemenni, az erdőt pedig lépten-nyomon illegális szemétlerakók tarkítják. A X. kerülethez hasonlóan Csepelen is nagy területen képzelt el a balliberális városvezetés hatalmas közparkot, amelyet jobbnál jobb funkciókkal láttak volna el. Azonban ez a fejlesztés is kizárólag a látványtervek elkészítéséig jutott, utána megrekedt, majd a süllyesztőbe került a projekt.

A választási ígéretek egyik zászlóshajójának tekintett Városháza parkból sem lett semmi, lassú tervezgetés folyik, de a város közepén még mindig egy murvás, poros parkoló éktelenkedik.