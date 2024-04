Kisgyermekes családok figyelem, színes programokkal várják szombaton a mozdonyrajongókat a Gyermekvasúton

Kisvasúti nappal ünnepli alapításának 76. évfordulóját a budapesti Gyermekvasút, ez alkalomból a hűvösvölgyi járműtelepen és a Széchenyi-hegyi végállomáson is színes programokkal várják az érdeklődőket – olvasható a Gyermekvasút oldalán.

A MÁV Zrt. felidézte, a Gyermekvasút vonalát 76 évvel ezelőtt, 1948. április 11-én kezdték el építeni a Széchenyi-hegyen, erre emlékeznek minden évben április második szombatján a kisvasúti napon.

A szombati rendezvényen 10 órától 16 óráig várják az érdeklődőket a Gyermekvasút hűvösvölgyi járműtelepén: a nyílt napra ellátogató gyerekek nyomtathatnak jegyet a jegykiadó számítógéppel, felpróbálhatják az egyenruhát, valamint kisfilmeket nézhetnek a mozikocsiban, a szalonkocsiban valódi vasutas felszerelésekkel végezhetik a jegyvizsgáló teendőit,

A vontatási telepen járműbemutatók is lesznek: kívül-belül meg lehet tekinteni egy kiállított gőzmozdonyt, a gyerekek felszállhatnak egy hagyományos Mk45-ös típusú dízelmozdonyra, a C50-es kismozdonyra, az Mk48-as mozdonyokra és a lillafüredi motorkocsira, de ki lehet próbálni a kézihajtányt is.

De más különleges, a forgalomban szinte soha nem látható tagjai is felsorakoznak majd, így a teherkocsik és az Mk49-es mozdony szintén a tárolóvágányokon lesznek. A vonatok mellett pedig egy BKV Ikarus 60 típusú nosztalgiabusza is várja az érdeklődőket.

Hűvösvölgy állomáson a Gyermekvasút Múzeuma, valamint a fogadóparkban lévő egykori mozgólépcső gépházában a modellező szakkör kiállítása is nyitva tart.

A vasútvonal kezdőpontján, Széchenyi-hegy állomáson, ahol 1948 áprilisában az építkezés megkezdődött, a motorszín épületben a Gyermekvasút 75. évfordulójára berendezett kiállítás ismét megnyitja kapuját: a tárgyi emlékeken kívül két nosztalgiajármű, a kis szalonkocsi és a postakocsi is megtekinthető a csarnokban – a kisvasúti nap alkalmából mindkét kocsiban korhű, az eredeti funkciót bemutató berendezés fogadja a látogatókat.

A Gyermekvasút vonatai Hűvösvölgy és Széchenyi-hegy között a megszokott tavaszi menetrend szerint járnak: a hagyományos személyvonatok 40-50 percenként indulnak a két végállomásról és a teljes vonalon kétszer közlekedik a gőzvontatású nosztalgiavonat is.

Egy frissen felújított jármű is a kisvasúti napon áll forgalomba először: az egyik piros festésű debreceni kocsi tér vissza az utasok szolgálatába, utasterében a kerékpárok és babakocsik, szánkók elhelyezésére is kényelmes szabad tér van.

A kisvasúti nap alkalmából tartott járműbemutatón szereplő mozdonyok nemcsak a vontatási telepen sorakoznak fel, hanem betétjáratokon Hűvösvölgy és a Szépjuhászné között külön díjszabással próbaköröket is tesznek az érdeklődőkkel, így közlekedik majd vonat zöld C50-es mozdonnyal, a lillafüredi motorkocsival és Mk48-as mozdonnyal is.

A programról további információ a Gyermekvasút honlapján, ide kattintva érhető el.