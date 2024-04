Marakodnak a balos pártok a budapesti koncon: totális háború dúl a DK és a Kutyapárt között

Eldurvult a háború a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) között, miután a DK a XII. kerületi ellenzéki előválasztás eredményére fittyet hányva úgy döntött, hogy elindulnak a Kutyapárt ellen minden egyéni körzetben.

Ismert, a XII. kerületben április 8-a és 14-e között tartottak ellenzéki előválasztást, melyet a viccpárt vezetője, Kovács Gergely nyert meg, míg Farkas Csaba, a DK és a Momentum közös jelöltje csak a harmadik lett.

A baloldali megállapodás szerint a győztes jelölt jelölőszervezete, jelen esetben a Kutyapárt összesen nyolc egyéni választókerületben nevezheti meg az ott induló jelöltet,

akiket a többi párt és civil szervezet közösen támogat(na) a kampányban.

Az MKKP szerint ezt a megállapodást rúgta fel a DK, melynek politikusa, Élő Norbert először megzsarolta a Kutyapártot, majd fenyegetését be is váltotta. Élő azt mondta, ha nem indulhatnak a megbeszéltek ellenére ők négy körzetben, akkor a DK majd elindul a Kutyapárt ellen minden egyéni körzetben, illetve azt is kikötötték, hogy

ne induljon a Kutyapárt Óbudán, Újpesten és a VII. kerületben, mert különben „összehozza a fideszes győzelmet a Hegyvidéken”.

A fenyegetésből mára valóság lett, a Kutyapárt ugyanis közölte, „az Élő Norbert-féle hegyvidéki DK bejelentette a jelöltjeit az összes olyan egyéni választókörzetben, ahol kutyapártos jelölt indul”. XII. kerületi közösségi oldalán a párt azt írta,

a DK külön figyelt rá, hogy egyértelművé tegye, az akció az ellen a csapat ellen irányul, amelyik megnyerte az előválasztást, hiszen a Momentumnak jutó két körzetben nem állítanak jelöltet.

– Gondolom, ezzel is ki akarták fejezni a tiszteletüket az iránt a nagyjából hatezer kerületi iránt, akik szavaztak az előválasztáson. És persze futottak még pár kört a sajtónál engem hazugozva, és kitartva a hülyeségük mellett, hogy nem tudták, miről szól az előválasztás, amin az egyik jelölt mellett a logójuk szerepelt – írta Kovács Gergely. Mint fogalmazott, annyiban mindenképp jó ez, hogy „remélhetőleg júniusban a választásokkal véget ér ez a szánalomparti és megszűnnek a kerületben”.

Élő egyébként közösségi oldalán reagálva azt írta, szerinte nem igaz, hogy ő és a DK lehet az akadálya annak, hogy sok év után ne fideszes vezetése legyen a XII. kerületnek. – A DK a kerületi előválasztást megelőző Kutyapárt–Momentum-paktumról nem is tudott, azt előlünk eltitkolták, ahogy azt Kovács Gergely korábbi nyilatkozatában büszkén el is ismerte.

A DK-t – és a kerületben működő többi pártot – ez a titkos pártpaktum nem köti,

nem is kötheti, hiszen abban nem vettünk részt, arról csak a sajtóból értesültünk. Most pedig ezt akarják erőszakosan lenyomni a torkunkon – fogalmazott a DK-s politikus.

A DK-s fővárosi politikus egyébként azt vallja, hogy a DK mögött tízezer hegyvidéki áll, és a Facebookon több helyen is kritizálta a Kutyapártot, akik szinte minden budapesti kerületben indítanak önkormányzati képviselő-jelölteket, de eddig úgy áll a helyzet, hogy a polgármesteri székért a legtöbb kerületben nem szállnak harcba.

A viccpárt ezt az sormintát leginkább a DK-s dominanciájú kerületekben törte meg: önálló polgármesterjelöltet állít az I., a III., a IV., sőt a VII. kerületben is, dacára annak, hogy a DK azt kérte, ne tegyék, hiszen ezek a kerületek jelenleg ellenzéki vezetésűek. Az már csak hab a tortán, hogy Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester lett az MKKP fővárosi listavezetője, aki ellen a helyi baloldal (benne a DK-val) saját jelöltet indít, a volt SZDSZ-es polgármester, Gegesy Ferenc személyében.

A Kutyapárt felkérése jelen helyzetben mentőövként is értelmezhető, hiszen, ha Baranyi veszít a polgármester-választáson, a következő öt évben elüldögélhet a Fővárosi Közgyűlésben.

Borítókép: Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a párt eredményváró rendezvényén, az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján (Fotó: MTI/Mohai Balázs)