Pikó András a semmittevést most riogatással akarja leplezni

Kocsis Máté: Nem kell mindent bekajálni

A Magyar Nemzet korábban írt róla, hogy az esetet Kocsis Máté is véleményezte. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint ha ő lenne most is Józsefváros polgármestere, akkor nem lepné meg a projekt, mivel ismeri a helyi ügyeket, és tudja, hogy a Ludovika fejlesztési tervének 12 éve része, hogy az egyetem további épületeket venne használatba a környéken.

Kocsis Máté azt is elmondta, hogy ő Pikó Andrással szemben venné a fáradságot, és még azelőtt elolvasná a kormány törvényjavaslatát, mielőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartana róla, „hogy ne beszéljen hülyeségeket” egy ilyen komoly ügyről.

Valamint nem hallgatná el polgármesterként azt a tényt – ahogy Pikó András tette –, hogy tárgyalt az önkormányzat az egyetemmel, csak épp elfelejtették az ügyet megemlíteni.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán azt is elmondta, hogy Pikó András helyében nem riogatná a lakókat, hogy utcára fognak kerülni.

Végül azt is elárulta, hogy nem bízta volna a lakásügyeket/ügynökséget arra a Molnár Györgyre, aki évtizedekig zsonglőrködött a kerületi ingatlanokkal, egészen addig, míg milliárdos nyomozás nem indult a mai Corvin területén lezajlott mutyik miatt.

Hát valahol így lett volna, ha én lennék a polgármester. Szívesen

– írta közösségi oldalán Kocsis Máté.