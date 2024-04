Politikai bábszínházat játszik a Momentum

– Magyar Péter megjelenését a Momentum se lenyelni, se kiköpni nem tudja, ugyanis Magyar Péter rövid időn belül magához tudta vonzani a baloldal szavazóit – mondta lapunknak Nagy Ervin annak kapcsán, hogy a liberális párt látszólag kétségbeesetten próbálja hol védeni, hol támadni Magyart. A politikai elemző szerint ez azt jelenti, hogy ellenzékváltó hangulat van, a Magyar Péter-jelenség kulcsa, hogy új arcokat keresnek az ellenzéki szavazók, mert a most regnáló baloldal a 2022-es összefogás után végleg leszerepelt.

A Momentum például a színpadon azt kommunikálja, hogy ellenzékváltásra van szükség, és Magyar Péter mellé áll, a színfalak mögött viszont együttműködik azzal a baloldallal, amelynek a szavazóit Magyar is elszipkázhatja

– világított rá az elemző. Kiemelte, mivel Magyar szimpátiája hirtelen nagyot nőtt, a Momentum nem meri nyíltan támadni, ezért van az a kettős kommunikáció, hogy hol kritizálják, hol dicsérik. – Úgy tesznek, mintha az ellenzékváltásban ők is részt szeretnének venni, és nem zavarja őket Magyar Péter, de kénytelenek a négy-öt százaléknyi, Momentummal szimpatizáló szavazó felé kritikát is megfogalmazni Magyarról, különben őket is elveszítik. Ez tipikus kettős kommunikáció, amivel a Momentum esetében az a baj, hogy kis pártnál nem működik. Nemcsak hiteltelenné teszi őket, de a kapkodás jeleit is mutatja a választóknak – vélekedett Nagy Ervin.

Az elemző úgy látja,

a Magyar Péter-jelenség hosszú távon nem fog működni, hiszen nincs szervezeti háttér, nincs politikájuk, de a választásokig kitarthat, amivel a baloldalnak keresztbe tehet. Hozzátette, ennek a DK is vesztese lehet, hiszen Gyurcsányék arra számítanak, hogy az MSZP és a Jobbik nem jut be az EP-be, a Momentum is veszít legalább egy mandátumot, amivel majd nekik áll a zászló, de Magyar Péter keresztülhúzhatja a számításaikat.

Kiemelte, a Momentum jelenleg rosszabbul áll, mint 2019-ben, egyes kutatások szerint öt százalékot sem ér el. – A túlélés mozgatja őket, ennek mentén kötnek elvtelen kompromisszumokat vagy próbálkoznak olyan alternatív módszerekkel, amelyek kapkodásnak tűnhetnek. A párt mint politikai szereplő csődöt mondott, és a brüsszeli munka is zsákutcának bizonyult. A választókat ugyanis visszataszítja, hogy nyíltan Magyarország megbüntetését követelték. Hibás koncepció volt, hogy Donáth Anna Brüsszel segítségével akarta a magyar kormányt gyengíteni, mert közben nem vette észre, hogy a magyar kormány ugyanolyan stabil maradt, és csak Magyarországnak ártott. Ennek köszönhető, hogy Donáth visszatérésével a pártja népszerűségi mutatói nem javultak, hanem tovább romlottak – fogalmazott Nagy Ervin. Szerinte

csődöt mondott az az identitásképzés, amelyet szabadelvű, liberális jelzővel illettek, ezért a Momentum folyamatosan egy politikai bábszínházat játszik.

A nyilvánosság előtt eljátsszák, hogy a kormány megbuktatása mellett ellenzékváltásban is gondolkodnak, miközben a színfalak mögött bárkivel hajlandók összefogni.