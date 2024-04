Rétvári Bence: Európában a magyar kormány fordítja a legtöbbet gyermekvédelemre

– Az Országgyűlés 2007-ben az összes frakció támogatásával fogadta el a Legyen jobb a gyermekeknek! című stratégiát, melynek megvalósítása már az első évben sem sikerült döccenők nélkül az akkori baloldali kormánynak, amely ekkor számos területen csökkentette az egészségügyre és az oktatásra jutó forrásokat – fogalmazott Rétvári Bence az ellenzéki frakciók kezdeményezésére meghirdetett, a 2007–2032. évekre vonatkozó Legyen jobb a gyermekeknek! nemzeti stratégia végrehajtásáról szóló parlamenti vitában.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a 2010 utáni kormányzat a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia részévé tette a 2007-es programot. Mint mondta, ma Magyarországon és Európában a gyermekek szempontjából a legfontosabb a béke kérdése, a háború elutasítása. Kitért arra is, hogy az elmúlt években nagyon sok minden történt a gyermekek jobb életkilátásai érdekében, így

a szegénységben élő gyermekek száma mintegy felére csökkent 2010 óta.

Felhívta a figyelmet, hogy bevezették a családi típusú adórendszert, amelynek célja, hogy a gyermeknevelés költségeit ne adóztassa meg, mindezt pedig sokféle családtámogatás egészíti ki. Ugyanilyen fontosnak nevezte a munkahelyteremtést, amelynek köszönhetően jelentősen zsugorodott a munkanélküliség.

Ételcsomagprogramot vezettek be a háromévesnél kisebb gyermekek számára, a bölcsődések és óvodások nagy részének ingyenes étkezést biztosítanak, ezenfelül reformmenza-intézkedéseket is elfogadtak. Az iskoláskorú gyermekek részére az ingyenes tankönyvek mellett háromszorosára emelték a szociális gyermekétkeztetési forrásokat, kiterjesztve azt az iskolai szünetekre is

– sorolta az intézkedéseket.

Kitért arra is, hogy a rászorulók számára ingyenes tanszercsomagokat is biztosítanak, sok diáknak laptopokat is, megerősítették a szociális ellátórendszert, a gyermekotthonok költségvetése pedig háromszorosára emelkedett, hasonlóan a teljes szociális és gyermekjóléti kiadásokhoz. – A büntető törvénykönyvben szigorították a gyermekekkel szembeni bűncselekmények szankcióit, az összes vármegyei rendőrkapitányságon gyermekbarát meghallgatószobákat hoztak létre, és a kormány zéró toleranciát hirdetett a pedofil-bűncselekményekkel szemben, elindítva a pedofilnyilvántartást is – fűzte hozzá. Az eredmények között említette, hogy megerősítették a nevelőszülői hálózatot, bevezették a nevelőszülői gyedet, valamint megerősítették a gyermekvédelmi jelzőrendszert.

A rendszert nem sikerült teljesen résmentessé tenni, ez bizonyítja egy új gyermekvédelmi törvény szükségességét

– hangsúlyozta, emlékeztetve a gyermekvédelmi intézményekben elindított soron kívüli vizsgálatokra is.