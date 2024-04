Rövidesen újra bíróság előtt a Lánchíd-botrány főszereplője

A hídpénzbotrány közel negyvenrendbeli csalással vádolt kulcsfigurájának, Vig Mórnak és társainak pere május 10-én folytatódik a bíróságon – írja a Mandiner. Az eljárásban tavaly februárban már nem jogerősen született döntés Vig esetében, miután mindent beismert, az exügyvédet két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

Megszökött az egyik vádlott

Az ítéletet azonban a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Vig ügye így visszakerült elsőfokra, majd a bíróságon a férfi pár hónapja újra elismerte a bűnösségét. A gyors ítélet azonban ezúttal elmaradt, Vignek további tárgyalásokon is részt kell vennie. A praxisától már eltiltott ügyvédnek van két vádlott-társa is, egyikük büntetett előéletű, ráadásul rengeteg csalási ügye miatt jelenleg is szökésben van, nemzetközi körözést adtak ki ellene.