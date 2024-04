Szentendrén a baloldal nem csak a kerékpárosoknak tett keresztbe

Több mint tíz évvel vetette vissza a baloldal a Pilis–Dunakanyar térségben a kerékpáros-fejlesztéseket azzal, hogy megakadályozta a szentendrei kerékpáros- és gyalogoshíd megépítését – mondta lapunknak Pintér Ádám volt szentendrei önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP), aki 2008 óta foglalkozik a környék kerékpáros-fejlesztéseivel. A szakértő kifejtette: erre vezet az EuroVelo 6 bicikliútvonal, ami a kerékpáros turizmus egyik jelentős infrastrukturális eleme, és óriási bevételt hoz a Duna menti településeknek, például Ausztriában. A kerékpáros turistákra jellemző, hogy szeretik a lehető legkevesebb csomagot magukkal vinni, ezért mindent a túrájuk útjába eső helyeken vesznek meg, ami nagy lehetőség a helyi vállalkozásoknak.

Elszalasztott lehetőség

A korábbi képviselő hangsúlyozta: Szentendre a hegyi bicikliút-hálózat kiindulópontja, a Pilisben pedig remek aszfaltozott kerékpárutak vannak, de a kalandvágyóbbaknak is kijelöltek már nehezebb terepen található útvonalakat, azaz a térség a megfelelő kiépítettséggel valóságos bringásparadicsom lehetne. Ezenkívül

a biciklisek és a gyalogosok a tervezett hídon könnyen átmehettek volna a település belvárosias környezetéből a zöldfelületekben gazdag, alig néhány száz méterre fekvő Szent­endrei-szigetre.

Pintér Ádám elmondta: a 2019-ben megválasztott baloldali városvezetés „álnépszavazást” írt ki egy 2006-ban kialakított és ciklusokon át elfogadott koncepcióról, amelynek része volt a híd kialakítása. Erre két helyszín vetődött fel reálisan: az egyik Szentendre északi határánál, ahol most komp is működik, a másik pedig egy belvárosi lehetőség volt a Rév utcánál. A baloldali városvezetés egy harmadik, senki által nem kívánt helyszínt mutatott be a belvárosi gát északi részén, ahol felépítettek egy négy méter feletti, betonnak látszó makettet, jelezvén, hogy az eredetileg tervezett híd ilyen magasan jönne át.

– Sem a tervezett híd magassága, sem a megjelölt helyszín nem volt igaz, senki nem akart itt egy ilyen átkelőt.

A híd ettől északabbra épült volna, ahová a fák közé érkezve egy légies, karcsú átkelőt terveztek, ami a mellvéd felett nem négy méterrel, hanem csupán hatvan centiméterrel érkezett volna. A makettes akcióval a baloldalnak sikerült megijesztenie a szentendreieket – jelentette ki Pintér Ádám.

A baloldal hergelt a kerékpárosok ellen

Mint beszámolt róla, a városvezetés a belvárostól délre, a turizmus által kevésbé frekventált helyen tervezte a kerékpáros-forgalom átvezetését, mert szerintük a biciklis turisták zavarják a főként turizmusból érő belvárost. A baloldal nem vette figyelembe, hogy ez a fajta zöldturizmus mekkora bevételt jelentene a városnak. Emellett azzal hergeltek a kerékpárosok ellen, hogy a legszűkebb helyen is 15 méter széles Duna-korzón vezető kerékpárút konfliktusokat szülne a gyalogosokkal.

A volt képviselő ismertette: a baloldali városvezetés véleménynyilvánító szavazást írt ki öt lehetséges válaszlehetőséggel, amelyekből csak kettő volt megvalósítható. A baloldali Fülöp Zsolt vezette önkormányzat a környezet- és vízbázisvédelmi szempontból kivitelezhetetlen déli hídhelyszínt támogatta.

A baloldal úgy vélte, déli irányból konzolokra építve át lehet vezetni a kerékpárutat a vízbázis miatt védett területen, ám azt nem vették figyelembe, hogy ebből Szentendrének semmilyen haszna nem származott volna, hiszen a fizetőképes turisták így kikerülik a várost, a szentendreieknek pedig egy kilométeres kerülővel lett volna elérhető a sziget.

A baloldal a kormányt hibáztatta, mert úgy vélték, hogy a kabinet alkothatna megengedőbb szabályozást, ám a szigorú környezetvédelmi előírások akkor is kötötték a döntéshozók kezét, amikor Szentendrét a Fidesz–KDNP vezette – mutatott rá Pintér Ádám.

Népszavazás iPaden, de csak a hivatalban

Fülöp Zsolték a szavazást is furcsán bonyolították le. A volt képviselő szerint ez álszavazás volt, ugyanis a baloldali városvezetés ellenőrizhetetlen iPades programot fejlesztetett, és aki szavazni akart, be kellett mennie a város ügyfélszolgálatára, ott voksolhatott a digitális eszközön. Így elérték, hogy a 28 ezer lakosból alig kétezren voksoltak, és végül a baloldal kampányában támogatott, megvalósíthatatlan elképzelés nyert. – A város döntése miatt a kormány nem tette be a fejlesztést a következő uniós ciklus tervei közé.

A környező településeknek hatalmas segítség lett volna a híd megépülése, mivel ezzel együtt a Szentendrei-sziget északi részén, Dunabogdány és Kisoroszi között is épült volna egy másik híd, de a baloldal így mindkettő megvalósítását ellehetetlenítette.

Ez a térség a balatoni bicikliskör után a leglátogatottabb kerékpáros turisztikai célpont, mégis megakadályozták a normális közlekedés kialakítását – fogalmazott Pintér Ádám.