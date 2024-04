Újabb melegrekord dőlt meg kedd hajnalban

Megdőlt az országos hajnali melegrekord kedden – közölte honlapján a HungaroMet. Azt írták: kedden is nyárias volt az időjárás, hajnalban Jánossomorja Hanságliget és Pápa Repülőtér állomáson egyaránt 15,7 fokot mértek, ami az erre a napra vonatkozó új hajnali melegrekord lett. A korábbi rekordot, 14,5 Celsius-fokot még 2016-ban mérték, Csengeren.

Forrás: HungaroMet

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a napokban többször is belekóstolhattunk a klímaválság szélsőséges megnyilvánulásaiba: vasárnap a fővárosi melegrekord dőlt meg: Újpesten 26,5 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord 26,1 fok volt, amit Budapest Krisztina meteorológiai állomáson jegyeztek fel 1986-ban.

A HungaroMet közösségi oldalán felhívta a figyelmet, hogy nem csak Magyarországon forró a helyzet: hétfőn már nyugaton is sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Ha még csak kerekítve is, 30 fokot, sőt 31 fokot is mértek Csehországban, Szlovéniában, Ausztriában, de még Lengyelországban is.