A megnémult MSZP-s Csizmazia Ferencet rövid pórázon tartja új testőre, Vajda Zoltán + videó

A Magyar Nemzet erről kérdezte volna az MSZP, DK, LMP, Momentum és a Párbeszéd XVI. kerületi polgármesterjelöltjét, azonban a politikus nemhogy nem volt beszédes kedvében, hanem helyette az MSZP országgyűlési frakciójában ülő Vajda Zoltán igyekezett ellehetetleníteni mindenféle válaszadást. Majd Vajda a tőle már megszokott botrányos és saját magát lejárató jelenetet rendezett. Tehát a Magyar Nemzet azt kérdezte Csizmaziától, hogy mégis hogyan kommentálja ingatlanszerzési ügyeskedését, amiben nem mellesleg nyomozás is folyik. A baloldali politikus mellé ekkor önjelölt testőrként robbant be Vajda Zoltán, majd átvette a szót a láthatóan leblokkolt Csizmaziától. Vajda a már unalomig ismert mondataival provokálta a Magyar Nemzet stábját, mint mindig, amikor kellemetlen kérdést intéz hozzá a sajtó. – Propagandának nem válaszolok, ön nem újságíró – ismételgette Vajda. Vajdának láthatóan a szokottnál is nagyobb szereplési vágya volt, mert annak ellenére, hogy semmilyen kérdést nem intéztek hozzá, folyamatosan beszélt.

Eredeti riportalanyunktól, Csizmazia Ferenctől annyit megtudtunk végül, hogy hazugságnak tartja az ingatlanvásárlásának a sajtóban megjelent részleteit, csakhogy a Vajda-show ezt követően is folytatódott. Provokatívan, kollégánktól néhány centiméteres távolságból próbálta felhívni magára a majálisozó tömeg figyelmét. A Magyar Nemzet emlékeztette is a politikust, hogy ne érjen hozzá kollégánkhoz és ne taposson a lábára, ha lehetséges, mint ahogy ezt a jelenet során megtette. Mindezt persze Vajda Zoltán letagadta, majd operatőrünkkel kezdett személyeskedni és azzal a kérdéssel provokálta, hogy szülei büszkék-e rá.

Borítókép: Csizmazia Ferenc és alkalmi testőre Vajda Zoltán (Fotó: Kalo Jávor)