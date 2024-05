Azonnal bezártak egy debreceni éttermet, amikor az ellenőrök látták, mi folyik ott + videó

Elképesztő hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei egy debreceni étterem hatósági ellenőrzése során, ahol az élelmiszerek tárolására használt raktárakban rágcsálók és rovarok jelenlétére utaló nyomokat talált a hatóság.

A gépek, eszközök és berendezések. mint például a húselőkészítő helyiségben lévő daráló, bárd és élező pedig szennyezettek voltak. Ezenfelül a konyhában, a hűtött munkapultban a tisztított, aprított zöldséget együtt tárolták az olvadó, nyers hússal. Az egységben nem állt rendelkezésre megfelelő számú mosogató sem, így a fogyasztóktól megmaradt szennyezett tányérok visszakerültek a konyha területére.

Az étterem több helyiségben sem működtek megfelelően a kézmosók, nem volt kézfertőtlenítő szer és fertőtlenítő hatású mosogatószer sem, az étterem egésze rendezetlen, takarítatlan volt.

Az ellenőrzést nehezítette, hogy az alagsori raktárban ‒ ahol számos, a tevékenységhez nem kapcsolódó dolgot is tároltak ‒ nem működött a világítás. Több helyiségben, köztük a konyhában is a mennyezet, a fal és a padozat is sérült volt.

A fentieken túl a szakemberek súlyos hiányosságokat tártak fel a dokumentációban is, az ellenőrzés idején dolgozó szakács pedig nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel.

A Nébih a súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt azonnali hatállyal felfüggesztette az étterem működését.

Az érintett vállalkozás adatai elérhetők a jogsértési listán.