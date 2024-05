Csaknem negyedmilliárd forintot tüntetett el a Momentum politikusa

Évek óta hamis vagyonnyilatkozatokat ad le Molnárka Gábor momentumos képviselő a budavári önkormányzatnál, közben pedig több mint 240 milliót vesz ki a cégéből – mondta sajtótájékoztatóján Varga Dániel, az I. kerület városfejlesztési bizottságának elnöke. Az önkormányzati képviselő emlékeztetett, a Momentum politikusai állításuk szerint a korrupció visszaszorításáért és az átlátható működésért küzdenek.

„A valóság ezzel szemben egészen más képet mutat, ezt igazolja az I. kerületi Momentum önkormányzati képviselőjének esete is”

– húzta alá.

A bizottsági elnök emlékeztetett, Molnárka Gábor 2019-es megválasztása után önként csatlakozott az Átlátszó.hu által indított Ez a minimum! programhoz, ami az önkormányzatok és a helyi képviselők átláthatóságának fejlesztését tűzte ki célul. A kezdeményezés honlapján elérhető egy beszámoló Molnárka Gábortól, ahol büszkén hirdeti, hogy munkája nyomán javult a budavári önkormányzat átláthatósága. Varga Dániel hozzátette: a képviselő vagyonnyilatkozatait megvizsgálva egészen más kép rajzolódik ki.

Molnárka Gábor (Forrás: Facebook/Várunk – az I. kerületiek közössége)

A bizottsági elnök kifejtette, a képviselő egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője az igencsak jövedelmezően működő Gammo Europe Kft.-nek. – Az interneten bárki által hozzáférhető nyilvános céges beszámolókból kiderül, hogy a 2020-as eredményből 75 321 000 forint, 2021-es eredményből 91 698 000 forint, a 2022-es eredményből pedig 75 570 000 forint osztalékot fizetett ki saját magának – sorolta.

„A 2020–2022 közötti három évet vizsgálva megállapítható tehát, hogy összesen több mint 242 millió, egészen pontosan 242 589 000 forintot vett ki a cégéből”

– mutatott rá Varga Dániel. Hozzátette: a tavalyi osztalék összege várhatóan idén május végén kerül csak nyilvánosságra, de a tendencia minden bizonnyal idén is folytatódni fog.

– Molnárka Gábor vagyonnyilatkozataiban azonban hiába keressük a csaknem negyedmilliárd forintot. Molnárka Gábor ezt a vagyont eltitkolta az I. kerületiek elől, sem a bevételek között, sem pedig a vagyonát taglaló résznél nem tüntette fel az összeget – mondta. A bizottsági elnök emlékeztetett: számos példa van rá, hogy a baloldal pozícióhoz jutás esetén nem tesz semmit a valódi átláthatóság megteremtése érdekében.

„A budavári önkormányzat történetében példátlan, hogy egy képviselő százmilliókat igyekszik eltitkolni a nyilvánosság elől, éppen ezért jobboldali képviselőtársaimmal közösen vagyonnyilatkozati vizsgálatot kezdeményezünk Molnárka Gáborral szemben”

– jelentette ki Varga Dániel.

Szavai szerint jól látható, hogy az I. kerületben V. Naszályi Márta polgármester korrupciós működése mellett a képviselői is hasonló gyakorlatot követnek. – Az I. kerület azonban jobbat érdemel június 9-én többek között arról is döntünk, hogy a visszaélések és az eltűnt százmilliók időszaka után újra fejlődő pályára tud-e állni a kerület – fogalmazott a képviselő.

Kutyaszorítóban a Momentum

Molnárka Gábor ügye különösen érzékenyen érinthette a Momentumot, ugyanis az utóbbi időben Donáth Anna pártja körül egyre csak fogy a levegő: szavazóbázisát bekebelezte Magyar Péter pártja, a közvélemény-kutatások szerint nem fog tudni bejutni az Európai Parlamentbe, és saját főpolgármester-jelölt híján valószínűleg a Fővárosi Közgyűlésbe sem.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Momentum magasabb szintjein is volt, akinek feltűnt: pártja egy süllyedő hajó. A napokban jelentette be távozását Ilyés Márton gazdaságpolitikus, a párt korábbi elnökségi tagja. Indoklása szerint egyre nehezebben tudott azonosulni a Momentum jelenlegi irányvonalával.

Szavai szerint nem érti a párt politikai ajánlatát a budapesti választásokon, ezért képviselni sem tudja még a szűkebb környezetében sem, és a a kényszerpályákról való letérésre nem lát valódi esélyt. Mint írta, hitehagyott lett, de nem akar a Momentum irányvonalával szembemenő véleményt képviselni Momentum-tagként.