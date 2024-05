Csattanós választ adott a NAV Karácsony vádaskodására

A NAV helyretette Karácsonyt

A főpolgármester kirohanására ma a NAV is reagált. Mint közleményükben írták, „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden olyan választási kampányban megfogalmazott főpolgármesteri állítást, sajtóhíresztelést határozottan visszautasít, amely az állítja, vagy arra utal, hogy feladatainak ellátását az aktuális politika befolyásolja”.

Hozzátették: a NAV két büntetőeljárást folytat egymással párhuzamosan, költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt.

„Az egyik büntetőeljárásban, amelyben egy főt már gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó hatóság (ez nem lehet más, csak a 99 Mozgalom bűnügye, a gyanúsított pedig Perjés Gábor – a szerk.), bírói végzés alapján kutatást hajtott végre Tordai Csaba ügyvédi irodájában, amely során a nyomozó hatóság – ügyész jelenlétében - az elkövetett bűncselekmények alátámasztására szolgáló bizonyítékokat foglalt le. A médiában megjelentettekkel ellentétben az eljáró hatóság csak és kizárólag a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható bizonyítékokat ismerheti meg” – hangsúlyota az adóhatóság, hozzátéve, hogy „a másik folyamatban lévő büntetőeljárásban több helyszínen is kutatott a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, amelyek során az ügyben vizsgált bűncselekményekkel összefüggésben tárgyi bizonyítási eszközöket foglalt le”.

További gyanúsítások várhatók

Az adóhatóság azt is nyomatékosította közleményében, hogy „a nyomozások részletes adatairól – az eljárások érdekeire tekintettel – további tájékoztatás nem adható, azonban az eddigi megállapítások szerint számos hamis okirat és külföldről érkezett pénzek képezik a vizsgalat tárgyát, amellyel kapcsolatosan további gyanúsítotti kihallgatások várhatók”.

Végül kiemelték: a NAV a büntetőeljárásból eredő feladatait pártatlanul, politikai befolyástól mentesen, a törvényi felhatalmazásnak megfelelően, ügyészi felügyelet mellett látja el.

A Mediaworksnél is iratokat foglalt le a NAV

Visszatérve a házkutatásra, információink szerint a nyomozók többek között megjelentek a Karácsony 2019-es kampányát levezénylő Mindenki Budapestért Egyesület székhelyén, amely az egyesület elnökének, Perjés Gábor bejelentett tartózkodási helye is egyben. Szintén volt házkutatás a külföldi pénzmozgásban érintett Bakony Rental Kft.-nél, amely cím a cég ügyvezetőjének, Karácsony régi bizalmasának, Mravik Zsoltnak és élettársának, Tordai Csabának bejelentett lakóhelye is. Úgy tudjuk, a nyomozók jártak utóbbi cég könyvelőjénél, illetve a datadatos Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám lakásánál is.

Megjegyezzük, a nyomozók nemrégiben a Mediawork szerkesztőségében is jártak, ahol nagy mennyiségű iratot foglaltak le.

Mindez azért történhetett, mert a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró írást közölt arról, hogy a főpolgármester öt évvel ezelőtti kampányát külföldi forrásból finanszírozták. Cikkünk a – feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott – dokumentumcsomag eddig feldolgozott részéből készült, amelyhez hozzátartozott a kampányt bonyolító egyesület adománygyűjtő dobozainak felnyitásáról készült jegyzőkönyv is.