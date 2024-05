Tisztul a kép: Bajnaiék lehetnek a hazánk szuverenitását is veszélyeztető hálózat magyar kulcsemberei

Egy észt cégen keresztül pumpáltak tízmilliókat a főpolgármester kampányába

Nos, a magyar hatóságok mind az összesen négymilliárd forintnyi dollár, mind – a feljelentés nyomán – Karácsonyék 2019-es finanszírozása ügyében nyomoznak. Utóbbit éppen ma jelentette be Budai Gyula, aki azt a külföldi céget is leleplezte, ahonnan a több mint százmillió forint érkezett Karácsonyékhoz. Ez nem más, mint az észt Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori kabinetfőnök, akik a DatAdat mögött is állnak.

A DatAdatról fentebb már több szó esett, ám azt a további összefonódást érdemes megemlíteni, hogy a Bajnai–Ficsor–Szigetvári kör által fémjelzett céghálózat több tagját is Észtországban jegyezték be.