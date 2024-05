Elképesztő dolgokat mondott az autók kitiltásáról Karácsony embere, Szentkirályi reagált

„A főpolgármester megint hazudik, magyarázkodik, mindezt szemrebbenés nélkül. Azért, mert Karácsonyék lebuktak, fény derült rá, min dolgoznak titokban a Városházán, mik a céljaik, hogyan tennék tönkre a budapestiek életét. Akkor beszéljenek a szavak, jobban mondva a jó barátjának, klímaügynökének szavai, akit öt éve fizettet a budapestiekkel. Jobban tenné, ha hazudozás helyett vállalná a felelősséget, persze ő az utolsó, akitől erre számítani lehet” – írta Facebookon megosztott videója fölé Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra Karácsony korábban feltöltött videóüzenetére reagált, amelyben a főpolgármester azt állította, senki nem akarja kitiltani a tíz évnél öregebb autókat Budapestről. A Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje a videóban bemutatja, hogy Ámon Ada, Budapest önkormányzata klíma- és környezeti főosztálya vezetője egy podcastműsorban arról beszélt: alacsony kibocsájtási zónákat jelölnek ki Budapesten az autósoknak, valamint szűkítenék, drágítanák az autós közlekedést.

Karácsony embere a taxisoknak, a szakmunkásoknak és a motorosoknak is üzent

Ámon Ada az említett műsorban azt is mondta, hogy szerinte előbb-utóbb csak az elektromos autók közlekedhetnek majd a fővárosban. Hozzátette: a belső égésű motorok leáldozóban vannak.

Énszerintem 2030-ig gyakorlatilag az összes taxi elektromos lesz Budapesten is

– mondta. Mint kifejtette, egyre inkább azon dolgoznak, hogy kiszorítsák a belső égésű motorokat, és alacsony kibocsátási zónákat terveznek. Egy másik podcastben azt is mondta, dolgoznak ilyen terveken a BKK-val. Szerinte ezek a szabályozások a saját autóvásárlási szokásainkat is megváltoztathatják. Azt is mondta, ha például valaki Kelenföldről akar a város másik felére eljutni, vagy a munkájából adódóan – például egy villanyszerelő – nem tudja a nehéz eszközöket hordani a villamoson, annak kell szereznie egy papírt arról, hogy az autója kielégíti a környezetvédelmi sztenderdeket.

Akkor legyél villanyszerelő, hogyha tudod ezeket a dolgokat produkálni

– üzent Karácsony embere a szakmunkásoknak. A kerékpáros infrastruktúra kiépítéséről azt mondta: sajnos csak az autósoktól tudnak elvenni sávokat. Hozzátette: egyébként is az a cél hosszú távon, hogy minél kevesebb autó legyen a fővárosban.

Aztán az interjú egy másik pontján Ámon Ada bevallja, hogy ő tulajdonképpen nem is ért az autókhoz. A biciklisávokkal kapcsolatban elismerte, hogy ezzel kényszeríteni akarják a budapestieket arra, hogy letegyék az autóikat, és járjanak más közlekedési eszközzel.

Tehát ugye ennek van egy picit ilyen nevelő hatása

– fogalmazott. Budapest önkormányzata klíma- és környezeti főosztálya vezetője azt mondta, a „kávéfőző jellegű motorokat, kis mopedeket” is jobb lenne, ha otthon hagynánk. Ámon Ada arról is beszélt: nem engedne új gázkazánt venni Budapesten. Szerinte az sincs rendben, hogy gázzal fűtenek a budapestiek, mert egyes európai országokban ezt már nem lehet.

Borítókép: Gyakori látvány: forgalmi dugó a Karácsony Gergely vezette fővárosban (Fotó: Mirkó István)