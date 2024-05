Ezek ugyanazok – Magyar Péter emberei woke-ideológiát terjesztenek

Magyar Péter európai parlamenti listájának (EP) jelöltjei körében népszerű az woke-életérzés – írta a Mandiner.

Gerzsenyi Gabriella és Bujdosó Andrea is a gendermozgalmat jelképező szivárványos szimbolikával mutatkozott a közösségi médiában

– szúrta ki a lap.

A 11. helyen szereplő Bujdosó Andrea néhány éve például szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán. A Linkedin-profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke-ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.

A Magyar EP-listájának 6. helyén szereplő Gerzsenyi Gabriella ugyancsak küldött szivárványos üzenetet a követőinek: az Instagram-oldalára tavaly feltöltött képen a gendermozgalmat szimbolizáló színű felsőben pózolt. Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Gerzsenyi a praktikusabb, mindennapi életet érintő dolgokban is balliberális nézeteket vall.

Ellenzi a rezsicsökkentést, amit saját bevallása szerint korábban, még brüsszeli tisztségviselőként éveken keresztül fúrt. A migrációt pedig támogatja, amit egy Facebook-bejegyzésében azzal indokolt, hogy a homogén közösségeket unalmasnak tartja, a sokszínűségben pedig valamiféle önértéket, felsőbb elvet lát.

Mindemellett nem meglepő a két szivárványos nő szereplése Magyar Péter pártjának EP-listáján, hiszen Magyar februári előlépése óta szinte naponta jelentek meg körülötte újabb balliberális figurák.

Baloldali sereg Magyar Péter oldalán

Magyar Péter az ügyvédjének is egy régi baloldali figurát választott Bárándy Péter, a Medgyessy-kabinet egykori igazságügyi minisztere személyében. Emellett részben egy régi balos káder, Láng Balázs is bekapcsolódott korteskedése kommunikációs háttérfeladataiba, valamint a mozgósításba is – mutatott rá a lap.

Emlékeztettek, Láng néhány esztendővel ezelőtt még Márki-Zay Péterért rajongott, 2019-ben az MSZP kampányának egyik kulcsembereként dolgozott, korábban pedig a Gyurcsány-kormányban viselt fontos tisztségeket.

Nagy Ervin, a kormányellenes tüntetéseken rendszeresen felbukkanó színész aktivista gyakorlatilag Magyar Péter harcostársaként jelenik meg utóbbi rendezvényein.

Magyar egyik rendezvényén feltűnt Szabó Bálint, az egykori szocialista botránypolitikus is. Magyar Péter ugyancsak a támogatói között tudhatja a baloldali tüntetéseken rendszeresen megjelenő Pankotai Lilit, a trágár slammeléseiről ismertté vált aktivista tinédzsert.

A hab a tortán a datadatos kapcsolat

A leginkább figyelemreméltó azonban, hogy csak alig több, mint két hónap telt el Magyar Péter közéletben való felbukkanása óta, ám a baloldal új reménysége mögött máris megjelent a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat. Mindez Magyarék oldalának adatvédelmi tájékoztatójából derült ki. A volt baloldali miniszterelnök köre azzal próbálta elrejteni a szerepét, hogy átnevezték osztrák leányvállalatukat, a Datadat GmbH-t.

Közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be, és lényegében az egész baloldal 2022-es kampányát ők bonyolították le.

Az egyik jele annak, hogy a baloldal új reménységének projektjében is jelen van a datadatos kör, az volt, hogy Magyar mozgalma honlapjának, a Taplramagyarok.hu-nak az adatvédelmi tájékoztatójában a cégháló két eleme is szerepelt egy ideig. Azonban miután a Magyar Nemzet megírta, hogy az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org adatfeldolgozóként volt feltüntetve a mozgalom honlapján, mindkét vállalat gyorsan eltűnt a dokumentumból – írta a Mandiner.

Különös magyarázatok

Ahogy lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter azt a különös magyarázatot adta, hogy más szervezettől vették át az adatkezelési tájékoztatót, hogy időt és pénzt spóroljanak. Néhány nappal később a tájékoztató a szerző kilétét feltüntető rubrikában megjelent Bárdos Barnabás neve. Ő korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista által alapított mozgalomnak, a noÁrnak a pénzügyekért felelős menedzsere volt. A tevékenységét a minap beszüntető noÁrról ismert: azokkal az amerikai cégekkel dolgoztak együtt, amelyek érintettek voltak a dollárbaloldal-botrányban, vagyis a külföldről finanszírozott kampányfiaskóban. A mozgalom adatkezelését pedig részben a DatAdat végezte.

Bárdos Barnabás személyén keresztül egy további szálon is kapcsolódik Magyarék mozgalma a Bajnai-féle körhöz. Bárdos és felesége nevére van bejegyezve ugyanis a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. nevű cég, amelynek a tulajdonában áll az a II. kerületi, Kelemen László utcai lakás, ahova bejegyezték Magyar Péter szervezetét, a Legyél Te a változás! Egyesületet.

A Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. egy offshore-ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese. Utóbbihoz a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis Asset Management Zrt. több tagja is valamilyen módon kapcsolható

– mutatott rá cikkében a Mandiner.