Folytatódnak Karácsony Gergely kalandjai a közvécékkel

„Két példamutató közvécét is üzembe helyeztünk Budapesten. Az utóbbi évtizedekben a közvécék száma rendkívül lecsökkent Budapesten, és a hírük is kétessé vált. A szolgáltatás sokak számára fontos, de a létesítmények jobb kihasználtsága érdekében szükség van újszerű megoldásokkal a nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos rossz tapasztalatok, előítéletek felülírására” – jelentette be Főpolgármesteri Hivatal közösségi oldalán.

Az öntisztító mechanizmussal ellátott köztéri illemhelyeket a II. János Pál pápa téren és Zugló vasútállomásnál helyezték el, nyilván erről már mindenki értesült, ugyanis a „példamutató vécék” már fél éve működésképtelenül ott álltak.

Az első, Karácsony Gergely nevével fémjelzett közvécé-mintapéldányt a Blaha Lujza téren helyezte el a főváros, átadáskor maga a főpolgármester is büszkén szelfizett az acélbódéval. A büszkeség nem tartott sokáig, ugyanis az őrizetlen, automata közvécé sajátos funkciókat kapott: a prostituáltak és a drogfogyasztók hamar kisajátították maguknak.

A tisztasága is hagyott kívánnivalót maga után, kosz és mocsok lepte el, még a pelenkázót is kocsmaasztalnak használták a betérők. Láthatóan a takarítás is gyakran elmarad a főváros részéről.

Blaha Lujza téri mintavécé belülről

Visszatérve a II. János Pál pápa téren és a Zugló vasútállomásnál elhelyezett úgynevezett példamutató közvécékre, amelyek felállításuk után még fél évig nem üzemeltek: a főváros által működtetett honlap szerint a használatba adás a rozsdamentes acél beszerzése miatt csúszott, de még így is legkésőbb tavaly tavasszal már működnie kellett volna az űrkorszakot ígérő illemhelyeknek. A két illemhely acélépülete már kijelölt helyén áll, így nem tudni, hogy miért nem sikerül működésbe hozni azokat.

A II. János Pál pápa teret mi felújítottuk, metrót vezettünk ide, parkot, játszóteret és sportlehetőségeket építettünk ki

– emlékeztetett a közösségi oldalán a Fidesz főpolgármester-jelöltje két héttel ezelőtt. Szentkirályi Alexandra rámutatott: ezzel szemben Karácsony Gergely eredménye egy ötvenmillió forintból elkészült „példamutató közvécé”, ami fél éve zárva van.

Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt és Sára Botond józsefvárosi polgármesterjelölt a II. János Pál pápa téren

Az említetteken kívül a kerületekben is telepítettek „okosvécéket”. Józsefvárosban a helyiek panaszaiból kiderül, ott is drogosok használják legfőképp a közterületi, automata illemhelyeket.

Volt már példa arra is, hogy vandalizmus miatt működésképtelenné váltak a kampánymosdók. Pikó András, a VIII. kerület baloldali polgármestere szinte az egész kampányát nyilvános illemhelyek ígérgetésére építette fel. Ezt megvalósítandó először toi toi vécék lepték el a kerületet, kellemetlen szagot árasztva. A lakók azonban hiába panaszkodtak, a polgármester ragaszkodott a bűzös műanyag bódékhoz. Az utóbbi hónapokban a Baranyi Krisztina vezette Ferencvárosból érkezett a hír, hogy félbemaradt egy illemhely építése. Az önkormányzati televízió facebookos tudósítása szerint eltűnt a nyilvános vécé kivitelezője, és félkész állapotban hagyta a területet a Haller parkban.