Hetvenmilliós csalás egy körözött bűnözővel – újra bíróság előtt a fővárosi baloldal jolly jokere

Vig esetében tavaly februárban már nem jogerősen döntés született, az exügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék ugyanakkor hatályon kívül helyezte, és Vig Mór ügye visszakerült elsőfokra, majd a bíróságon a férfi pár hónapja újra elismerte a bűnösségét. A gyors ítélet azonban elmaradt, Vignek még további tárgyalásokon is részt kell vennie. A praxisától már eltiltott ügyvédnek van két vádlott-társa is, egyikük büntetett előéletű, illetve rengeteg csalási ügye miatt jelenleg is szökésben van, nemzetközi körözés van kiadva ellene.

Viget a csalási botrányán kívül a múltban már más ügyekben is „elővették”, a súlyos testi sértés kísérletétől a vesztegetésig bezárólag. Ezekről az eljárásokról bővebben a hétvégén számolunk be.