Ítéletidő csap le ma délután

A délnyugat felől érkező vastagabb felhősáv szakadozik, gomolyosodik, és emellett is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, általában több órára kisüt a nap – olvasható a met.hu-n a mai várható időjárással kapcsolatban. Többfelé, és akár több hullámban várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt a nyugati tájakon eső is előfordulhat.

Délután délnyugaton heves zivatar is lehet. A délies szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell.

Délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik. Előterében, illetve a csapadékzónába ágyazva egyre nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, környezetükben (kiemelten a Dunától keletre és az Észak-Dunántúlon) viharos széllökés (60-80+ km/h), jégeső (1-2 cm) és intenzív csapadékhullás (15-25 mm) is előfordulhat. Átmeneti szünetet követően a késő délutáni óráktól egy hidegfronthoz kapcsolódóan újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, köztük akár heves zivatarok is, utóbbiakhoz viharos széllökés (70-90+ km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (>25-30 mm) is társulhat. Zivatarokra, intenzívebb zivatarokra – fokozatosan északkelet felé haladva – a késő esti órákban is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között valószínű, nyugatról kelet, délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Továbbra is erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és délnyugat felől több hullámban érkeznek záporok, zivatarok, amelyek északkelet felé tevődnek át. A szombat hajnali órákra a csapadékgócok száma csökken – de nem mindenhol szűnik meg az eső –, ezzel egyidejűleg a gomolyfelhők is egyre több helyen összeesnek, és kiderül az ég. A délies szél többnyire mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében viharos lökésekre is számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.