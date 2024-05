Keményen visszaszólt a NAV Karácsonyéknak a kampányfinanszírozási botrány ügyében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden olyan választási kampányban megfogalmazott főpolgármesteri állítást, sajtóhíresztelést határozottan visszautasít, amely az állítja vagy arra utal, hogy feladatainak ellátását az aktuális politika befolyásolja – közölte a NAV.

Karácsonyék kapálóznak, de a NAV cáfol

Az adóhivatal két büntetőeljárást folytat egymással párhuzamosan, költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt. Az egyik büntetőeljárásban, amelyben egy embert már gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó hatóság, bírói végzés alapján kutatást hajtott végre a NAV Tordai Csaba ügyvédi irodájában, amely során – ügyész jelenlétében – az elkövetett bűncselekmények alátámasztására szolgáló bizonyítékokat foglaltak le – írta a NAV.

A médiában megjelentettekkel ellentétben az eljáró hatóság csak és kizárólag a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható bizonyítékokat ismerheti meg

– hangsúlyozták a közleményben.

A másik, folyamatban lévő büntetőeljárásban több helyszínen is kutatott a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, amelyek során az ügyben vizsgált bűncselekményekkel összefüggésben tárgyi bizonyítási eszközöket foglalt le – tudatták, hozzáfűzve: a nyomozások részletes adatairól, az eljárások érdekeire tekintettel további tájékoztatás nem adható, azonban

az eddigi megállapítások szerint számos hamis okirat és külföldről érkezett pénzek képezik a vizsgálat tárgyát, amellyel kapcsolatosan további gyanúsítotti kihallgatások várhatók.

– A NAV a büntetőeljárásból eredő feladatait pártatlanul, politikai befolyástól mentesen, a törvényi felhatalmazásnak megfelelően, ügyészi felügyelet mellett látja el – szögezték le.

Egyre gyülekeznek a felhők a dollárbaloldal felett

Ahogy arról lapunk is beszámolt, házkutatást tartott Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál és ügyvédjénél, Tordai Csabánál, illetve több magánlakásban is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – erről maga a főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán. Karácsony politikai leszámolásról beszél, ugyanakkor a hatósági intézkedés nyilvánvalóan a főváros vezetőjének 2019-es külföldi kampányfinanszírozási botrányával van összefüggésben.

A főpolgármester kampányába pumpált külföldi pénz egy észt cégtől érkezett, majd a Városházán dolgozó közvetítő segítségével a 99 Mozgalom botrányából jól ismert Perjés Gáborhoz, a főpolgármester bizalmasához, a kampányt bonyolító Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület irányítójához került, aki több alkalommal összességében 75 millió forintot befizetett a Mibu bankszámlájára.

Azóta kiderült, hogy az észt cég a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori kabinetfőnök, akik a DatAdat mögött is állnak. Erről korábban ide kattintva elérhető cikkünkben részletesen írtunk.