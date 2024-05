Pénzhamisítási botrányba keveredett Magyar Péter embere, aki Johann Strauss leszármazottjának mondja magát

De vissza a pénzhamisítási ügyre: „Tavaly az elsőrendű vádlott vásárolt egy számítógépet és egy színes nyomtatóként is használható szkennert. A szkenner próbálgatása közben bankjegyekről is másolatot készített. Ezek közül az ezerforintosról gyártottat találta a legjobbnak, s úgy döntött, hogy azokból többet is nyomtat, majd a hamis pénzt forgalomba hozva valódi pénzhez jut. Legalább negyven hamisítványt készített, majd a szolnoki és szegedi piacokon vásárolt a hamis bankókkal” – olvasható a 2005-ös cikkben.

A Békés Megyei Hírlap arról írt: „Szabó egyszer felvetette Strausznak, hogy a bankjegyutánzatokat ő is forgalomba tudná hozni. Abban állapodtak meg, hogy az elsőrendű vádlott darabonként 200 forintért legyártja a hamis ezreseket. A megbeszélés során végig jelen volt Czinanó is. Az elsőrendű vádlott elkészített 160 darab hamis ezrest, s azokat két társának eljuttatta. A másodrendű vádlott ismét felkereste lakásán az elsőrendű vádlottat, és a harmadrendű vádlott kérésére kétmillió forint névértékben rendelt meg hamis ezreseket. Ekkor lépett közbe a rendőrség, és bukott le a sarkadi pénzhamisító trió.”